Ciao ciao Bayern Monaco: prepara le valigie e viene in Serie A | Colpaccio di fine agosto

L’Inter ha scelto il calciatore che completerà la rosa: pronta l’offerta.

Le prossime ore di calciomercato vedranno protagonista l’Inter, ancora alla ricerca di un tassello per la rosa a disposizione di Simone Inzaghi a poche ore dal debutto in Serie A. Proprio come un anno fa, manca ancora qualcosa per poter definire i nerazzurri al completo. Le attenzioni di Marotta e Ausilio sono ormai dedicate a un calciatore che possa soddisfare il tecnico interista.

Persi Lukaku e Samardzic, i dirigenti interisti hanno deciso di investire nel reparto arretrato su indicazione del tecnico interista. L’arrivo del tedesco Yann Bisseck dall’Aarhus non ha infatti colmato le lacune della rosa. Come ammesso dallo stesso tecnico interista, serve un calciatore pronto subito e di caratura internazionale.

Dopo aver inseguito altri obiettivi, il Presidente Steven Zhang ha dato finalmente il suo ok per un nuovo innesto, proprio grazie a quel tesoretto risparmiato dal mancato riscatto di Lukaku. Il grande dilemma, la scelta tra l’acquisto di un nuovo attaccante o di un difensore esperto, è stato risolto a favore di quest’ultimo profilo.

Ecco chi ha scelto l’Inter

Dopo l’arrivo del portiere tedesco Yann Sommer, l’Inter è pronta a pescare ancora in Baviera. L’identikit ricercato dagli uomini mercato è noto. Un calciatore duttile, nel pieno della maturità calcistica e pronto a inserirsi velocemente nell’undici di Inzaghi. Un difensore con caratteristiche diverse dai calciatori già presenti in rosa.

Secondo L’Equipe l’Inter avrebbe pronta un’offerta per Benjamin Pavard, difensore 27enne del Bayern Monaco. Il club nerazzurro ha bisogno di un difensore esperto, capace di reggere la pressione che indossare la maglia nerazzurra comporta. L’Inter ha individuato in Pavard il profilo con queste qualità: piede destro, qualità e grande esperienza.

Un colpo anche per i tifosi

La campagna rafforzamenti dell’Inter è stata all’insegna dei tradimenti e delle mancate promesse. Salutato Lukaku, perso Scamacca (nuovo ariete dell’Atalanta di Gasperini) e sfumato Samardzic, il popolo interista si aspetta un colpo importante per cullare il sogno scudetto. Il mese di agosto vive soprattutto di sensazioni e colpi ad effetto e l’Inter non può restare a osservare.

Il tecnico interista Simone Inzaghi aspetta fiducioso un segnale da parte della società. Un anno dopo l’arrivo dalla Lazio del fedelissimo Francesco Acerbi, avrà infatti a disposizione un altro difensore per dare un senso alla sua idea di gioco. L’Inter riparte dall’esperienza di Pavard e lancia la sfida alle concorrenti al titolo.