Atleti in azione durante una gara di 100 metri, con tempi sotto i 10 secondi, in un’atmosfera intensa

Quasi 50 uomini hanno corso sotto i 10 secondi nei 100 metri durante la stagione 2026, segnando un momento di effervescenza senza precedenti nella disciplina che resta il simbolo dell’atletica leggera. Tra i protagonisti si distingue Marcell Jacobs, il miglior europeo in questa categoria, che ha registrato un tempo di 9.96 secondi in Diamond League a Parigi. Il campione olimpico di Parigi 2024 ha preceduto atleti di alto livello come Oblique Seville, Emmanuel Eseme e Kayinsola Ajayi, che hanno dimostrato una forma eccezionale in gare estive. La competizione ha visto anche la partecipazione di atleti con tratti caucasici, come Lachlan Kennedy, che ha corso in 9.85 secondi a Medellin, in Colombia, e ha vinto una gara in condizioni di pioggia.

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Record mondiale e prestazioni straordinarie

Il record mondiale stagionale è stato detenuto da Noah Lyles, che ha corso in 9.79 secondi durante i Campionati Nazionali statunitensi, con un vento a favore di 0,8 m/s. L’atleta statunitense ha dimostrato una forma eccezionale, superando anche il campione olimpico di Tokyo 2020, Marcell Jacobs, che ha corso in 9.67 secondi a Eisenstadt, ma con un vento a favore di 4,1 m/s, non conforme ai limiti per le prestazioni statistiche. Tra i migliori atleti si trovano anche Oblique Seville, Emmanuel Eseme e Kayinsola Ajayi, che hanno registrato tempi sotto i 9.85 secondi, dimostrando una concentrazione e una preparazione di alto livello.

La competizione europea e il ruolo di Jacobs

Marcell Jacobs, il miglior europeo in questa stagione, ha dimostrato una forma costante e una capacità di mantenere un livello elevato di prestazioni. Il campione olimpico di Parigi 2024 ha corso in 9.96 secondi a Parigi, in Diamond League, e ha confermato la sua posizione tra i migliori atleti del continente. La sua prestazione è stata accompagnata da una serie di atleti di alto livello, tra cui Gary Card, Andre De Grasse e Brandon Hicklin, che hanno registrato tempi sotto i 9.97 secondi. La competizione europea ha visto anche la partecipazione di atleti come Bayanda Walaza, che ha corso in 9.89 secondi a Johannesburg, in Sudafrica, e ha dimostrato una forma eccezionale in condizioni di vento favorevole.

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La stagione 2026 ha visto un abbassamento dei tempi medi, con un numero record di atleti che hanno corso sotto i 10 secondi. Tra i migliori tempi si trovano anche quelli di Ronal Longa, che ha corso in 9.85 secondi a Medellin, in Colombia, e di Lachlan Kennedy, che ha vinto una gara in condizioni di pioggia. La competizione ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, come il camerunense Emmanuel Eseme, che ha corso in 9.83 secondi ai Giochi del Commonwealth, e il nigeriano Kayinsola Ajayi, che ha registrato un tempo di 9.84 secondi. La stagione 2026 ha visto un aumento del numero di atleti che hanno corso sotto i 10 secondi, con un record di quasi 50 atleti che hanno raggiunto questa soglia.

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Noah Lyles (Stati Uniti): 9.79 (+0.8)

Oblique Seville (Giamaica): 9.82 (+0.6)

Emmanuel Eseme (Camerun): 9.83 (+1.3)

Kayinsola Ajayi (Nigeria): 9.84 (+0.7)

Ronal Longa (Colombia): 9.85 (+1.5)

Lachlan Kennedy (Australia): 9.85 (+1.3)

La stagione 2026 ha visto un aumento del numero di atleti che hanno corso sotto i 10 secondi, con un record di quasi 50 atleti che hanno raggiunto questa soglia. Tra i migliori tempi si trovano anche quelli di Ronal Longa, che ha corso in 9.85 secondi a Medellin, in Colombia, e di Lachlan Kennedy, che ha vinto una gara in condizioni di pioggia. La competizione ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, come il camerunense Emmanuel Eseme, che ha corso in 9.83 secondi ai Giochi del Commonwealth, e il nigeriano Kayinsola Ajayi, che ha registrato un tempo di 9.84 secondi. La stagione 2026 ha visto un aumento del numero di atleti che hanno corso sotto i 10 secondi, con un record di quasi 50 atleti che hanno raggiunto questa soglia.