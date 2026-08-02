Giro di Polonia 2026, Buitrago sfida UAE Almeida-Christen. L’Italia punta su Milan

Giro di Polonia 2026, corridori in gara, Buitrago e UAE Almeida-Christen in competizione

Il Giro di Polonia 2026 si apre con un confronto di alto livello tra Santiago Buitrago e il tandem della UAE Team Emirates, composto da Joao Almeida e Jan Christen. L’Italia punta su Jonathan Milan per cercare di fare bene in una prova che si svolgerà dal 2 al 9 agosto, con partenza da Gdynia e arrivo a Wieliczka. La corsa, giunta alla sua ottantatreesima edizione, si svolgerà su un percorso di 1110,3 km suddivisi in sette tappe, con la tappa più lunga che si svolgerà tra Gdynia e Koszalin. La squadra emiratina, con Almeida e Christen, sembra pronta a dominare, ma il colombiano Buitrago, dopo un inizio di stagione difficile, potrebbe rappresentare un’alternativa di spessore.

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Un percorso che mette alla prova i migliori

La Giro di Polonia 2026 si svolgerà su un percorso che metterà alla prova la resistenza e la capacità di reazione dei migliori corridori. La tappa più lunga, Gdynia-Koszalin, di 234 chilometri, sarà probabilmente la più impegnativa, con un costante saliscendi e una salita di categoria terza, Gora Chelmska, che potrebbe decidere la classifica generale. La cronometro conclusiva di Wieliczka, di 12,4 km, con un unico rilevamento intermedio, potrebbe rivelarsi decisiva per il successo finale.

La squadra emiratina, con Joao Almeida e Jan Christen, sembra pronta a dominare la corsa. Almeida, tornato in gara dopo diversi mesi di assenza, e Christen, che si è distinto nel 2025, sembrano in forma per guidare la squadra verso un successo. Il colombiano Santiago Buitrago, della Bahrain-Victorious, potrebbe rappresentare un’alternativa di spessore, dopo un inizio di stagione segnato da un ritiro al Giro d’Italia e una caduta al Tour Auvergne – Rhône-Alpes.

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L’Italia punta su Milan per fare bene

L’Italia, con Jonathan Milan, punta a fare bene in una prova in cui saranno presenti avversari di alto livello, come Paul Magnier e Jordi Meeus. La vittoria del 2025 di Matteo Sobrero potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo per il campione italiano, che cercherà di confermare il suo ruolo di protagonista. La squadra azzurra dovrà fare i conti con un calendario di competizioni impegnativo e con un livello di avversari elevato. Il Giro di Polonia 2026 si preannuncia come un evento di grande interesse per gli appassionati di ciclismo. La competizione tra i migliori corridori, tra cui Buitrago e il tandem UAE Almeida-Christen, potrebbe essere uno degli aspetti più interessanti del campionato. L’Italia, con Milan, cercherà di fare bene in una prova che si svolgerà su un percorso storico e di alto livello.

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La squadra emiratina sembra pronta a dominare la corsa.

Jonathan Milan dovrà fare i conti con avversari di alto livello.

Il Giro di Polonia 2026 si svolgerà dal 2 al 9 agosto.

La tappa più lunga sarà Gdynia-Koszalin, di 234 chilometri.

Santiago Buitrago sfida il tandem UAE Almeida-Christen.

L’Italia punta su Jonathan Milan per cercare di fare bene.