Mondiali U20 di Eugene: l’Italia in campo con i talenti del futuro

Squadra azzurra in campo a Eugene, atleti in azione, gare di atletica

Il 2 agosto 2026, a Eugene, si apre il sipario sui Mondiali U20, la rassegna giovanile più prestigiosa al mondo. L’Italia, con 64 atleti convocati, ha registrato un nuovo record di partecipazione, superando il precedente di 59 unità registrato a Lima 2024. Tra i protagonisti, spiccano le prestazioni di Sofia Ferrari, Viola Paoletti e Mimosa Miari Fulcis, che si contenderanno medaglie in diverse specialità. L’Italia, con una generazione in crescita, si presenta pronta a sfidare le migliori squadre del mondo, con un programma tecnico che include nuove specialità come la staffetta 4×100 mista.

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Record e prospettive di eccellenza

La marcia, una delle specialità in cui l’Italia ha tradizionalmente brillato, vede la partecipazione di Serena Di Fabio, che ha stabilito un tempo di 20:42.74 a Caorle, il miglior crono mondiale dell’anno nei 5000 di marcia. Il tempo, che si avvicina al target di 20:30.00, ha messo in luce la potenzialità di una atleta in grado di competere a livello internazionale. Al fianco di Di Fabio, si presenta anche Beatrice Palmonari, che ha corso in 22:29.44, e Alessio Coppola, che ha migliorato il suo record indoor a 19:30.77.

Velocità e staffette: le stelle del futuro

Nei 100 ostacoli, Alessia Succo, con un tempo di 13.14, ha stabilito un record italiano under 20, mentre Viola Canovi, in gara a Eugene, si presenta in sesta posizione delle ‘entries’ con un tempo di 13.41. La velocità, però, non è solo un’arma per i 100 metri: la staffetta 4×100 mista, nuova specialità per i Mondiali U20, vedrà l’Italia schierare atleti di alto livello, tra cui il campione italiano Daniele Orlando e Leonardo Pratali, che si sono piazzati tra i migliori in Italia. La squadra azzurra, con un mix di talenti emergenti e atleti già affermati, si prepara a sfidare le migliori squadre del mondo.

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Un’edizione storica per l’atletica italiana

Questi Mondiali U20 segnano un momento importante per l’atletica italiana, che ha visto crescere il numero di atleti convocati e la qualità delle prestazioni. L’Italia, con una generazione che ha vinto il medagliere degli Europei U18 di Banska Bystrica 2024 e degli Europei U20 di Tampere 2025, si presenta con una squadra in grado di competere a livello mondiale. Tra i protagonisti, spiccano i lanci, dove Francesco D’Angelo ha stabilito un record italiano U20 con un lancio di 61,22, e i salti, dove Francesco Crotti ha superato per la prima volta i 16 metri, piazzandosi al quinto posto delle liste mondiali.

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Con un totale di 64 atleti, l’Italia si conferma una delle squadre più forti al mondo, pronta a dare il meglio in una competizione che vede la partecipazione di oltre 1800 atleti da 147 Paesi. I Mondiali U20 di Eugene rappresentano un’occasione unica per i giovani atleti, che potranno misurarsi con i migliori del mondo e proseguire la loro strada verso il successo. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di formare talenti, si prepara a fare la sua parte in questa storica edizione.