Maverick Viñales e Pol Espargaró in pista durante il Gran Premio di Gran Bretagna, con KTM che valuta una sostituzione

Maverick Viñales potrebbe non prendere parte al Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a Silverstone, dopo che KTM ha valutato la possibilità di sostituirlo con Pol Espargaró. L’annuncio, che potrebbe arrivare in modo imminente, segna un ulteriore passo nella crisi tra il pilota spagnolo e il team KTM Tech3. Viñales, che aveva già espresso critiche forti nei confronti della gestione del team, sembra essere in una posizione di debolezza dopo la sua assenza in alcune gare a causa di infortuni. La decisione di KTM di non riconfermarlo per la prossima stagione, già prevista, potrebbe accelerarsi a causa delle tensioni interne e della mancanza di supporto da parte del team.

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sostituzione in vista

KTM ha già provveduto a sostituire Viñales in alcune gare, come ad esempio in Francia, dove è entrato in pista Jonas Folger. Tuttavia, con la prossima gara a Silverstone, il team sembra aver scelto di affidarsi a Pol Espargaró, il pilota di prova, per occupare la sua posizione fino alla fine della stagione. La scelta di Espargaró, che ha già avuto esperienze in squadre di serie, potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per KTM, che si prepara a un cambio completo per la stagione 2027. Viñales, però, non sembra essere d’accordo con questa decisione, che potrebbe metterlo in una posizione di marginalità.

crisi interna e tensioni

Le tensioni tra Viñales e KTM sono state sempre più evidenti durante la stagione 2026. Il pilota ha espresso numerose critiche nei confronti della gestione del team, accusandolo di non fornirgli il supporto necessario per competere al meglio. In un’intervista recente, Viñales ha detto: “Quando necessito un empujón del team, parece che me pongan un pie en el cuello”. Queste parole riflettono un clima di insoddisfazione che ha portato a un distacco tra il pilota e il team. Inoltre, Viñales ha rivelato di aver firmato un contratto che, secondo lui, non è stato rispettato, un fatto che ha ulteriormente aggravato la situazione.

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La decisione di KTM di non riconfermarlo per la prossima stagione, già prevista, potrebbe accelerarsi a causa di questi dissensi. L’assenza di Viñales in alcune gare, a causa di infortuni al braccio, ha reso necessario un sostituto, ma la scelta di Espargaró potrebbe non essere sufficiente a risolvere le tensioni interne. Al contempo, il team sembra concentrarsi su un piano di rinnovamento per il 2027, preferendo evitare di mantenere i piloti attuali. Questo scenario potrebbe portare a una situazione di instabilità per Viñales, che potrebbe non riuscire a trovare un nuovo team prima della fine della stagione.

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Non è l’unica sostituzione in programma per il Gran Premio di Gran Bretagna. Cal Crutchlow continuerà a sostituire Johann Zarco, che si riprende da una lesione alla gamba, mentre Fermín Aldeguer sarà sostituito da Iker Lecuona a causa di un infortunio alla colonna vertebrale. Questi cambiamenti mettono in luce una situazione di instabilità nella pista, con diversi piloti che non potranno prendere parte alle gare. Viñales, però, potrebbe essere il caso più sensibile, dato che la sua relazione con KTM è diventata sempre più tesa. La sua assenza in Silverstone potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera, con un futuro incerto nel team austriaco.