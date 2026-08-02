Cisterna Volley conferma staff medico di alto livello per la stagione 2026-2027

Squadra medica di Cisterna Volley in preparazione per la stagione 2026-2027, con esperti in diversi ambiti

Il Cisterna Volley ha confermato in blocco il suo staff medico per la stagione 2026-2027, composto da professionisti con anni di esperienza nel settore sportivo. L’annuncio, reso pubblico il 2 agosto 2026, sottolinea l’impegno della società nel garantire la salute e la preparazione ottimale degli atleti. L’equipe, composta da esperti in diversi ambiti, si occupa di monitoraggio, prevenzione degli infortuni e recupero post-lesione, con un focus su una gestione globale del benessere fisico e mentale degli atleti.

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Un lavoro di equipe per la salute degli atleti

Il responsabile sanitario e medico sociale, dottor Amedeo Verri, ha sottolineato che il team è formato da professionisti ormai affiatati e collaudati nella gestione dell’atleta. “Siamo uno staff formato da professionisti ormai affiatati e collaudati nella gestione dell’atleta, che lavora per il mantenimento della salute degli atleti e per la prevenzione degli infortuni con uno studio attento che va dalla valutazione degli esami emato-chimici, alla personalizzazione della dieta attraverso un percorso nutrizionale, passando per lo studio degli appoggi a riposo e durante il gesto atletico con una valutazione podologica ed osteopatica sotto l’attenta supervisione ortopedica in simbiosi con i nostri fisioterapisti, tutto svolto in stretto e quotidiano contatto con gli atleti e lo staff tecnico”, ha spiegato.

La collaborazione tra professionisti è il pilastro del lavoro quotidiano. Il dottor Gianluca Martini, ortopedico, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i professionisti: “Lavorare con uno staff che si conosce bene è importante, ognuno è consapevole del proprio ruolo e si coordina col resto del gruppo. Siamo nel volley da tantissimi anni ormai, la cura degli atleti si è evoluta e noi ci manteniamo sempre al passo con i tempi.”

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Monitoraggio e prevenzione

Il monitoraggio degli atleti durante la stagione è un aspetto chiave per il team medico. Il dottor Roberto Zaralli, responsabile analisi di laboratorio, ha spiegato: “Il nostro compito è quello di monitorare, attraverso le analisi cliniche, gli atleti durante la stagione sportiva. Iniziamo questa nuova stagione con tanto entusiasmo.” La podologa Chiara Russo ha sottolineato l’importanza della valutazione dei plantari e dell’anamnesi: “Per me è la terza stagione al Cisterna Volley, ho avvertito la crescita generale a tutti i livelli. Si partirà con le visite mediche, e dall’attenta valutazione di possibili problemi: l’anamnesi è il primo passo per capire la necessità dell’uso dei plantari.”

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Il fisioterapista Aniello Colantuono ha sottolineato l’importanza del lavoro di equipe. “C’è tanta voglia di migliorare e dare il massimo per squadra e società. Il nostro è veramente un lavoro di equipe, ci si coordina per fare il lavoro migliore possibile. Cerchiamo di lavorare al massimo, anche dal punto di vista umano, empaticamente, per far sì che i ragazzi, specialmente i nuovi, si sentano a casa loro.” Il dottor Giorgio Greci, cardiologo, ha espresso entusiasmo per la nuova stagione: “Partiamo con grande entusiasmo per una nuova stagione di SuperLega, ci sono importanti aspettative. Come staff si lavora con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei ragazzi, in un ambiente sano dove si fa sport nella maniera migliore.”

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