Mourinho sempre più vicino al Benfica: tutti i dettagli

Dopo l’addio al Fenerbahçe, José Mourinho è il candidato principale per sostituire Bruno Lage sulla panchina delle Aquile.

José Mourinho è pronto a tornare nel suo passato: il Benfica lo avrebbe individuato come il successore di Bruno Lage, esonerato dopo la sconfitta interna contro il Qarabag in Champions League. L’ex tecnico del Fenerbahçe potrebbe essere annunciato a giorni, con trattative già in corso tra le parti.

Contatti e ritorno a Lisbona

Direttori come Rui Costa hanno avuto colloqui continui con Mourinho. Il tecnico non chiude la porta a un rientro al Benfica, dove allenò nel lontano settembre-dicembre del 2000. A Lisbona ritroverebbe anche Mário Branco, oggi direttore generale, con cui ha collaborato durante l’avventura turca.

Tempistiche e ritorno imminente

La dirigenza del Benfica vuole chiudere la trattativa rapidamente, idealmente entro oggi, per avere Mourinho già in panchina sabato contro l’AVS a Vila das Aves. La squadra è in piena corsa stagionale e punta a rilanciare le sue ambizioni in campionato e in Europa.