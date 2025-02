Milan, ufficiale: RISOLUZIONE CONSENSUALE del contratto: lo hanno cacciato via su due piedi | Accordo stracciato e addio per sempre

Il Milan è la squadra che ha più rivoluzionato l’organico durante il mercato di gennaio: addio doloroso, ma il bomber ha già trovato casa.

Il Milan è stata una delle società più attive durante il mercato di gennaio. La triade rossonera composta dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, dal capo dell’area tecnica Geoffrey Moncada e dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha vissuto 30 giorni di lavoro molto intenso.

Del resto, come recita un vecchio adagio, la mole di lavoro che una società deve affrontare a gennaio è direttamente proporzionale agli errori commessi in estate o comunque alla necessità di portare a termine operazioni che permettano alla rosa di performare meglio rispetto a quanto accaduto nella prima parte di stagione.

I cugini dell’Inter ne sanno qualcosa, se è vero che in un organico che va a gonfie vele e in un progetto in cui tutti si sentono coinvolti non si sono presentate necessità impellenti. L’innesto di Nicola Zalewski, subito protagonista nel derby, è stata la classica occasione che la società è stata pronta a sfruttare.

Situazione ben diversa sull’altra sponda del Naviglio, dal momento che a gennaio il Milan ha di fatto completamente sconfessato il mercato estivo. A comprovarlo è stata la partenza di Alvaro Morata così come l’accantonamento di Emerson Royal, che sarebbe stato ceduto senza l’infortunio subito in Champions, e quello, parziale, di Strahinja Pavlovic, recuperato alla causa solo per necessità.

Porte girevoli rossonere: Milan, il mercato di gennaio fa rima con rivoluzione

Spetterà ora a Sergio Conceiçao amalgamare nel minor tempo possibile i volti nuovi arrivati a metà stagione. Di tempo non ce n’è, perché il Milan deve recuperare terreno sulla zona Champions League in campionato e provare ad andare più avanti possibile in Europa. In Via Rossi tuttavia i problemi non riguardano solo la prima squadra.

Anche la seconda formazione rossonera, il Milan Futuro, ha infatti subito una vera e propria rivoluzione sul mercato a gennaio. La classifica in Serie C è preoccupante, per questo per cercare di evitare la retrocessione si è dovuto ricorrere a rimedi estremi, leggi l’acquisto di over in grado di assicurare esperienza.

Rescissione immediata: il Milan cambia il bomber per la salvezza

I risultati si son già visti nelle partite disputate a gennaio, ma per ottemperare ai regolamenti il Milan ha dovuto fare spazio ai nuovi acquisti. Nella giornata di mercoledì 29 gennaio è stato allora ufficializzata la fine dell’avventura in rossonero di Samuele Longo. L’attaccante classe ’92, scuola Inter, era arrivato al Milan in estate proprio per assicurare esperienza alla rosa di Bonera, ma le cose non hanno funzionato.

Con il bilancio di appena due gol in 18 presenze Longo non è riuscito a rendersi utile alla causa, da qui la decisione di proseguire altrove la propria carriera da “giramondo” del pallone, che è già ripartita dall’amata Spagna, dove Longo aveva già militato con successo con Girona e Tenerife. L’attaccante è approdato all’Antequera, squadra di terza divisione, mentre il Milan Futuro sta iniziando a risalire la china grazie ai gol di Andrea Magrassi, over arrivato proprio in sostituzione di Longo.