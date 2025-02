Salah è della Roma: SUBITO in campo I I tifosi della Roma sono ancora increduli

Il mercato di gennaio dei giallorossi si è chiuso con un innesto a sorpresa: i Friedkin le provano tutte pur di riconquistare i tifosi.

Claudio Ranieri è riuscito a rimettere in carreggiata la Roma, sul piano dei risultati, delle prestazioni e dell’autostima. Tre variabili tutt’altro che scollegate tra loro, dal momento che tanto sotto l’ultima parte della gestione De Rossi che durante l’era Juric ben pochi dei giocatori della rosa erano riusciti a performare in base alle proprie qualità.

È bastato un pizzico di buonsenso, quello utilizzato dal tecnico testaccino decidendo di affidare le chiavi del gioco a giocatori di esperienza come Hummels e Paredes, ben consapevoli di come si fa a prendere per mano i compagni per uscire anche dalle crisi più cupe. Decisiva, però, è stata anche una presa di coscienza dei giocatori.

Il riferimento non è solo agli elementi più esperti, ma all’intera rosa, che proprio seguendo l’esempio dei leader ha cambiato marcia prima di tutto in allenamento, prodromo indispensabile per iniziare a invertire la tendenza dei risultati. Certo, la situazione in campionato sembra compromessa, ma in soccorso di Ranieri è arrivato il mercato.

Il gennaio giallorosso è stato infatti all’insegna di colpi a sorpresa, seppur alla fine sia stata colmata solo una delle due lacune più evidenti, quella relativa all’esterno destro di centrocampo, attraverso l’innesto di Devyne Rensch. Nulla da fare invece per il vice Dovbyk, però i tifosi hanno comunque avuto modo di consolarsi con un colpo a sorpresa.

Salah a Roma: il regalo dei Friedkin fa felice Ranieri

Tutto infatti il popolo giallorosso poteva aspettarsi meno di tornare a leggere sulle spalle di un giocatore della propria squadra il nome Salah. L’attaccante egiziano è stato uno degli stranieri più amati della storia recente, a dispetto della sua breve permanenza nella Capitale, e il suo status di prossimo svincolato dal Liverpool ha fatalmente attirato l’interesse di tutti i top club europei. Un elenco al quale può essere iscritto a pieno titolo anche il nome della Roma, che per la prossima stagione sogna di affidare la panchina a Carlo Ancelotti.

L’attuale allenatore del Real Madrid sarebbe ovviamente felicissimo di avere a disposizione la stella dei Reds, ma qualora accettasse di tornare a Trigoria dovrà accontentarsi di un suo omonimo. Tra gli acquisti più accattivanti dell’inverno giallorosso c’è infatti quello di Anass Salah-Eddine, esterno sinistro olandese classe 2002, prodotto del vivaio dell’Ajax e pescato dalla Roma nel Twente.

Roma, l’esterno conquista (non ancora) i tifosi

Si tratta di un giocatore molto quotato in Olanda, costato alla Roma la non modica cifra di 8 milioni più due di bonus. Non c’è ovviamente alcun legame di parentela con Mohamed e, almeno al momento, anche qualità ed esperienza sono molto diversi. Chissà, allora, che partire a fari spenti non possa giovare alla causa di questo promettente esterno, che era seguito da altri top club europei. Eppure, qualche dubbio permane.

Vero che alla Roma dopo le partenze di Dahl e Zalewski serviva un ricambio di Angeliño, ma al netto delle qualità tecniche e atletiche di Salah desta perplessità la cifra investita dalla Roma su un giocatore nel quale il club crede molto e che dovrà essere bravo a sfruttare lo spazio a disposizione e a dimostrarsi più forti delle pressioni e della fin troppo facile ironia sul suo cognome.