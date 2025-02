Malore per il figlio di TAJANI: sviene durante la partita di calcio | Elicottero in campo, choc per il MINISTRO

Domenica di grande paura per il ministro degli Esteri: dramma sfiorato per il figlio giocatore durante una partita di calcio.

È stata una domenica tutt’altro che ordinaria la prima di febbraio per il calcio italiano. La concomitanza con le ultime ore della sessione invernale di mercato hanno creato turbolenze e tensioni di varia natura, in particolare per i tanti club ancora alle prese con operazioni da definire e determinanti per il prosieguo della stagione.

Ad alzare la tensione generale ha però contribuito anche la scarsa vena di arbitri e addetti al Var, protagonisti di vari episodi discussi su numerosi campi. Da Bergamo a Roma, passando per l’infuocato derby di Milano, tanti sono stati gli allenatori che si sono lamentati in maniera tutt’altro che velata per alcuni episodi.

A lasciare perplessi non sono state solo le interpretazioni dei direttori di gara di campo, bensì il sempre troppo ampio e non definito margine di intervento di chi opera in sala Var. Il rigore invocato dall’Atalanta contro il Torino e il gol annullato all’Empoli contro la Juventus sembrano appartenere al medesimo filone, mentre a Milano è bufera su un rigore non concesso all’Inter.

Il contatto tra Pavlovic e Thuram ha fatto sgranare gli occhi ad Inzaghi e immancabilmente c’è già chi torna a mettere in discussione l’esistenza stessa dello strumento tecnologico. Fino a qui le tensioni da campo, legate all’adrenalina del momento. Ben diverso è il dramma, per fortuna solo sfiorato, che si è vissuto nella tarda mattinata di domenica e che ha coinvolto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Dramma Tajani, malore per il figlio e corsa in ospedale

Il figlio del segretario di Forza Italia ha infatti accusato un malore improvviso mentre stava giocando con la propria squadra, il Ferentino, contro il Paliano, partita valida per il girone B del campionato di Eccellenza laziale. Classe ’93, il giocatore è stato vittima di uno scontro di gioco con un avversario al 38’, rimanendo esanime a terra per alcuni, lunghissimi minuti.

La gravità della situazione è emersa subito chiara e i soccorsi sono stati per fortuna tempestivi. Tajani è stato soccorso da un elicottero del 118 e poi dai Carabinieri. Il ragazzo ha poi ripreso conoscenza ed è stato elitrasportato al Gemelli di Roma per accertamenti. Un bollettino medico diramato in tempi piuttosto brevi dal Policlinico ha informato che il ragazzo “si trova in buone condizioni generali e non corre pericoli di vita”.

Filippo Tajani sta bene: il rassicurante post del padre

Per fortuna si è trattato quindi solo di un grande spavento per tutti coloro che erano in campo. La partita è stata ovviamente interrotta e sarà recuperata in altra data. Il padre dello sfortunato giocatore ha poco dopo pubblicato un post su Facebook, con una foto di Filippo sorridente dal letto d’ospedale: “Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura. Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino Calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio”.

Secondo quanto riportato da ‘Rainews.it’ Tajani sarebbe rimasto vittima di un caso di lipotimia, che potrebbe non essere legato allo scontro di gioco subito. Sarà necessario compiere altri accertamenti, ma il peggio è alle spalle. Filippo Tajani ha alle spalle una lunga carriera nel calcio dilettantistico laziale, che l’ha visto giocare anche tre stagioni in Serie D con Palestrina e Fiuggi. Giovanissimo, nel 2011, Tajani esordì tra i professionisti con l’allora Atletico Roma in C1.