“Ma Vaffa…”: scintilla dalla panchina con l’ex: beccato in DIRETTA | Lui si vendica un minuto dopo

Trafiggere una propria ex squadra è una consuetudine nel calcio: meno frequente è riuscirci pochi secondi dopo un episodio molto curioso…

La prima giornata di campionato del mese di febbraio è coincisa con gli ultimi “fuochi” di calciomercato. La sessione iniziata lo scorso 3 gennaio si è conclusa esattamente 31 giorni più tardi ed ora, svincolati a parte, i riflettori sulla “fiera dei sogni” si spegneranno fino all’inizio di giugno.

Le vacanze degli addetti ai lavori saranno però ben più brevi, dal momento che già dall’inizio della primavera si inizierà a tessere la tela in vista del mercato estivo. Senza all’orizzonte fasi finali di tornei per le nazionali, Nations League a parte, si prospetta una sessione all’insegna dell’attendismo, con colpi diluiti nel corso dei mesi.

Del resto il progetto, anticipato dai vertici della Lega Serie A, di far coincidere la fine del mercato con l’inizio dei campionati rischia di restare ancora lettera morta considerando le possibili conseguenze di una decisione potenzialmente così rivoluzionaria non solo alle latitudini italiane.

Bisognerà quindi abituarsi a scenari ormai diventati frequenti, quelli di giocatori che iniziano una stagione con una maglia e la proseguono con l’altra. Come Raoul Bellanova, ceduto dal Torino all’Atalanta dopo la prima giornata e protagonista di un gol dell’ex annullato proprio nell’ultima giornata di campionato.

Quando a ferirti è l’ex: l’implacabile legge non scritta del calcio ha colpito ancora

Una rete che l’esterno nel giro della nazionale non ha comunque celebrato in una giornata comunque caratterizzata da tante reti segnate da ex. Da Gudmundsson in Fiorentina-Genoa a Leonardo Spinazzola, che ha trovato il primo gol con la maglia del Napoli proprio sul campo della Roma, che lo aveva visto partire a parametro zero in estate per approdare alla corte di Antonio Conte.

Spinazzola ha disputato cinque stagioni con addosso i colori giallorossi, vivendo una gamma particolarmente eterogenea di emozioni, ma subendo anche numerosi infortuni che ne hanno limitato il rendimento e la disponibilità. I tifosi della Roma e gli ex compagni hanno comunque conservato un buon ricordo dell’esterno abruzzese, al netto di un episodio inatteso avvenuto proprio durante la partita contro il Napoli.

Roma-Napoli e quel retroscena tutto da ridere: sfottò in panchina, poi accade l’incredibile

Pochi secondi prima del gol del momentaneo vantaggio della squadra di Conte, infatti, le telecamere si sono soffermate sulla panchina della Roma, cogliendo un labiale del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. “Vaffa… Spina” le parole del centrocampista, pronunciate ovviamente con il sorriso sulle labbra dopo un intervento in fase difensiva di Spinazzola parlando con Pierluigi Gollini, ex della partita e neo-acquisto della Roma.

Un classico episodio “da campo”, in questo caso da panchina, del quale Spinazzola avrà magari parlato al termine del match con l’ex compagno di squadra e di nazionale. Il pareggio nel finale di Angelino avrà rimesso di buonumore Pellegrini e fatto tuttavia perdere parzialmente il sorriso a Spinazzola, che si potrà consolare con la soddisfazione personale del gol, alla quale in carriera l’ex juventino non è mai stato particolarmente abituato…