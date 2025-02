Fonseca TORNA e allena da subito | Due squadre in un anno, nuova avventura dopo solo un mese dall’addio al Milan

La breve esperienza in rossonero non ha intaccato entusiasmo e curriculum del tecnico portoghese: una big d’Europa scommette su di lui.

Il destino sa essere beffardo e se di mezzo c’è il calcio a volte si può tranquillamente parlare di sadismo. Ne sa qualcosa Paulo Fonseca, che ha visto concludersi la breve avventura sulla panchina del Milan al termine della partita “sbagliata”.

La fine della gara pareggiata contro la Roma, l’altra squadra allenata da Fonseca in Italia, ha preceduto di qualche minuto un esonero di fatto scritto da qualche giorno, se è vero che i contatti della dirigenza rossonera con Sergio Conceiçao erano in piedi da tempo e che la fiducia nei confronti dell’ex allenatore dello Shakhtar era venuta meno da diverse settimane.

Dopo l’1-1 contro i giallorossi Fonseca è stato mandato a parlare in conferenza stampa di fatto già da ex allenatore del Milan. Un cortocircuito mediatico che ha fatto parecchio discutere e che avrebbe messo ko molti allenatori. Non però il mite Paulo, uscitone in maniera esemplare dal punto di vista umano e forse proprio per questo già pronto per rimettersi in discussione.

Evidentemente un mese per leccarsi le ferite e ripensare agli eventuali errori commessi in un’esperienza già iniziata da “ruota di scorta”, essendo sbarcato a Milano solo dopo la sollevazione dei tifosi seguita ai contatti con Julen Lopetegui, è stato sufficiente. Fonseca riparte, ma non lo fa da zero, tornando per certi versi al passato recente.

Riecco Paulo Fonseca: il Milan è dimenticato, il tecnico portoghese ritorna al passato

Già, perché il nuovo percorso professionale del tecnico portoghese si svilupperà in Francia, la nazione nella quale Fonseca si era messo in luce nel biennio alla guida del Lille, fino a convincere i dirigenti del Milan a puntare su di lui per il dopo-Pioli. I contatti con una big della Ligue 1 hanno avuto buon esito e la scelta è stata presa, da ambo le parti.

A puntare sulla voglia di riscatto del mister tre volte campione di Ucraina con lo Shakhtar è stato l’Olympique Lione dopo aver messo alla porta Pierre Sage. Al tecnico che nell’autunno 2023 aveva preso il posto di Fabio Grosso è stata fatale l’eliminazione dalla Coppa di Francia ad opera dei dilettanti del Bourgoin Jallieu, giunta dopo i tre pareggi consecutivi contro Tolosa e Nantes in campionato e Fenerbahce in Europa League.

Dall’esonero alla chiamata più inaspettata: tutto in un mese, ‘Zorro’ torna in pista

La comunicazione ufficiale dell’esonero è arrivata martedì 28 gennaio, precedendo di poco l’annuncio di Fonseca come nuovo allenatore, previa rescissione del contratto che il portoghese aveva con il Milan. Decisiva la volontà di John Textor, patron di un Lione alle prese con una gravissima crisi economico-finanziaria che a fine stagione potrebbe anche costare la clamorosa retrocessione in Ligue 2. Nonostante questo la squadra sta tenendo tanto in campionato quanto in Europa League, ma a Sage non è bastato.

Paulo ‘Zorro’ Fonseca, nomignolo dovuto ad un celebre travestimento in conferenza stampa ai tempi dello Shakhtar, ha accolto con entusiasmo la possibilità di tornare subito in gioco in un calcio che ben conosce. La possibilità di disputare l’Europa League e di disporre di un organico di ottimo livello sarà carburante per la sua sete di rivincita. La vita dei mister del resto è questa. Valigia in mano, pochi spazi per i rimpianti e anche poco tempo per decidere. Ogni lasciata è persa.