‘Per fortuna che non ha mai giocato con la Juve’: arresto Nainggolan, l’ironia social dei tifosi bianconeri | Ma Radja non è solo

L’ultima disavventura occorsa al centrocampista ha scatenato il web: colpevolisti e innocentisti, Juve-Roma… si gioca sui social.

Talentuosi, al punto da riuscire ad assicurarsi una vita economicamente agiata rincorrendo un pallone, ma al tempo stesso incapaci di comprendere fino a che punto tale capacità possa rappresentare sia una fortuna, non solo in termini economici, quanto un’arma a doppio taglio.

È questo il ritratto dei “maledetti” del mondo del calcio e dello sport in generale. Una categoria di campioni purtroppo molto meno ristretta di quanto si potrebbe pensare, dal momento che nell’elenco non vanno incluse solo le star più famose, ma anche chi senza arrivare a livelli altissimi ha finito per dilapidare il proprio talento.

Colpa delle tentazioni a cui si è esposti quando si entra nel mondo del jet set sportivo, ma evidentemente anche di un carattere facilmente “infiammabile”. Radja Nainggolan apparteneva a questo gruppo già prima della clamorosa notizia del suo arresto avvenuto in Belgio con l’accusa di contrabbando internazionale di stupefacenti.

Nainggolan non è mai stato un talento ordinario, scegliendo di andare sempre controcorrente. In campo, come imposto dal suo ruolo di interditore di qualità, ma anche fuori, nelle polemiche a cui non si è mai sottratto in particolare ai tempi della Roma. Insomma, il più classico dei personaggi divisivi, da amare o da odiare a seconda che abbia indossato o meno la maglia della propria squadra del cuore.

Nainggolan nei guai, tifosi della Juventus impietosi: spunta perfino il karma

Non sorprende allora che appena la notizia dal Belgio è rimbalzata in Italia nessuno tra i tifosi di calcio affezionati al “tribunale” dei social abbia voluto aspettare di avere informazioni più precise prima di commentare. I più scatenati sono stati i tifosi della Juventus, la squadra contro la quale Nainggolan si è scagliato più di una volta tra accuse non sempre velate risalenti agli anni in cui i bianconeri la facevano da padroni in Serie A.

Il popolo bianconero non ha avuto pietà del Ninja. “Il karma ci mette del tempo, ma prima o poi arriva” ha scritto un tifoso su X, rimarcando il contrasto tra gli attuali guai di Radja e le storiche accuse mosse alla Juve. “Per fortuna che non ha mai giocato con noi, altrimenti avrebbero detto che è l’ennesimo scandalo che coinvolge uno juventino” è stato un altro dei temi più gettonati dai tifosi della Vecchia Signora.

Tutti con Radja: il popolo romanista si stringe attorno al Ninja

Gli stessi sono stati puntuali anche nel sottolineare con malizia come nessuna delle foto di Nainggolan usate dai media per diffondere la notizia veda il giocatore con la maglia dell’Inter. Passando al partito dei “difensori”, gli stessi tifosi nerazzurri sono sembrati piuttosto disinteressati, complice forse la scarsa fortuna avuta dal ‘Ninja’ in nerazzurro. È toccato così a romanisti e cagliaritani sostenere la causa di Nainggolan.

Tra messaggi di speranza dallo slang inequivocabile (“Daje Radja, siamo tutti con te”) a incoraggiamenti generici (“Eri un guerriero in campo, continua a lottare”), c’è però anche chi ha sottolineato quanto l’ennesima tempesta mediatica rischi di offuscare una carriera che ha vissuto di troppi inciampi evitabili. “Come si fa a sprecare in questo modo il dono che la natura ti ha fatto?” si chiede la rete. Insomma, l’ennesima disavventura del Ninja ha letteralmente spaccato il web, tra followers e haters. Una sorta di 0-0, un pari e patta salomonico, di quelli che piacciono molto poco al Nainggolan guerriero sul campo.