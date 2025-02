Pogba a un passo: annuncio imminente | L’amico chiama, Paul risponde: firma vicina, c’è l’indizio social

Il centrocampista francese vuole mettersi alle spalle due anni da incubo: attesa premiata, una città intera è pronta ad accoglierlo come un re.

Quante cose possono cambiare in un mese nel mondo del calcio? Tante, diremmo troppe dal momento che le dinamiche del pallone sono sempre più fluide, costringendo a repentini ribaltoni anche sul piano dell’ordine pubblico.

Se poi si parla del mondo dei social la velocità delle mutazioni può moltiplicarsi, per la gioia dei followers, ma anche per la disperazione dei diretti protagonisti, o meglio dei rispettivi social manager, costretti a un gran lavoro per rispondere ai commenti…

Si prenda il caso di Paul Pogba. L’ex centrocampista della Juventus è uno degli svincolati illustri del mercato internazionale e di conseguenza uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Sul mercato dalla fine di ottobre, quando è ufficialmente terminata l’avventura-bis in bianconero, il Polpo non si è ancora accasato.

Eppure di rumors se ne sono registrati tanti. Dalle voci sul gradimento di Pep Guardiola e quindi sul possibile e clamoroso approdo al Manchester City fino a quella sul ritorno di fiamma dello United. Al resto ha pensato proprio Paul attraverso i propri post.

La dura vita da svincolato di Paul Pogba sta per finire: arriva la proposta tanto attesa

Giusto un mese fa, a Natale, vederlo allenarsi in casa con una maglietta del Brasile aveva fatto pensare ai followers ad un clamoroso trasferimento oltreoceano. Non se n’è fatto niente neppure in questo caso, così in attesa di novità Pogba ha continuato a postare foto di sé intento a mettersi in forma.

Del resto se si è reduci da un paio di partite disputate nell’ultimo anno e mezzo non resta che aspettare la chiamata giusta, prenderla al volo e farsi trovare subito pronti. A 31 anni Paul sente ancora di avere qualcosa da dare, ad un club come alla propria nazionale. E chissà che dopo tanti rumors la proposta giusta non possa essere quella… a chilometro zero.

Pogba torna a casa: l’amico chiama, il Polpo risponde con un like

Il post con il quale Mason Greenwood ha “benedetto” il possibile arrivo di Pogba all’Olympique Marsiglia ha fatto immediatamente il giro del web. L’esterno inglese, rivelazione e capocannoniere della Ligue 1, conosce bene Paul per averci giocato insieme al Manchester United: “Mi ha preso sotto la sua ala al Manchester e si è preso cura di me. È un giocatore di altissimo livello, penso che tutte le squadre in Europa vorrebbero averlo. Se venisse qui sarebbe fantastico”.

Parole che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni e che potrebbero aver convinto Paul allo sbarco nel campionato di casa, nel quale non ha mai giocato. Prova ne sia il like “galeotto” che Pogba ha messo al post di Greenwod. Più che un indizio nell’era in cui il mercato si fa (anche) sui social. Per il Polpo sarebbe il modo migliore per prepararsi all’ultima sfida della carriera, tornare in nazionale in vista del Mondiale 2026. Ad attenderlo al Velodrome oltre ai tifosi ci sarebbe anche Adrien Rabiot, ex compagno alla Juventus, e Roberto De Zerbi, che dei calciatori di talento sa sempre fare buon uso.