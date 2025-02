Ti prendiamo noi, ci fai salvare, e resti un altro anno: Balotelli traballa, è la mossa della disperazione | La risposta non può attendere

Chiusa la deludente esperienza al Genoa Super Mario è già pronto per una nuova, stimolante avventura: contratto irrinunciabile.

Breve, poco intensa e ricca di rimpianti. La storia tra Mario Balotelli e il Genoa è ufficialmente finita in una domenica pomeriggio di metà inverno, quando il direttore sportivo del Grifone Marco Ottolini ha messo per una volta da parte la prudenza e il vocabolario del “mercatese”.

L’uomo-mercato dei rossoblù ha anticipato la decisione della società di venire incontro alla richiesta di Super Mario di giocare, che era poi la stessa motivazione che spinse l’ex attaccante di Inter e Milan a dire di no alla chiamata del Genoa lo scorso ottobre. Una richiesta che il club ligure non è in grado di soddisfare, per una serie di motivi imprevedibili all’atto della firma.

Del resto quello era un Genoa molto diverso da quello attuale. Diversa la proprietà e diversa la guida tecnica. I due aspetti più importanti in un club calcistico, in grado di modificare strategie societarie e tecniche. Si aggiunga che sulla panchina del Grifone è arrivato un allenatore, Patrick Vieira, con il quale Balo era già entrato in rotta di collisione poco tempo fa e trarre il dado è stato fin troppo semplice.

In sostanza questa volta più che precipitoso nell’accettare la proposta o vittima di qualche eccesso temperamentale Mario è stato semplicemente sfortunato, arrivando nel posto sbagliato al momento sbagliato. Pazienza, cosa fatta capo ha e allora non resta che guardare avanti. Il calcio non consente di piangere sul latte versato, soprattutto a mercato aperto.

Genoa addio, Balotelli è ancora un uomo-mercato: nuova maglia in arrivo

Avendo infatti perso lo status di svincolato Balotelli ha infatti poco tempo a disposizione per scegliere quale direzione dare al proprio futuro. Non la situazione migliore per una valutazione che potrebbe risultare decisiva per il prosieguo di una carriera alla quale non restano tanto tempo e tante occasioni per cercare l’ultima svolta, ma la clausola rescissoria presente nel contratto con il Genoa rappresenta dall’altra parte un atout non trascurabile.

Il sogno di tornare a giocare in un top team italiano sembra ormai tramontato, pertanto non resta che prendere in considerazione l’ipotesi di trasformarsi in eroe in una piazza con obiettivi meno nobili, ma il cui raggiungimento può dare non meno soddisfazioni. Una salvezza da protagonista può risultare indimenticabile come sa bene Alvaro Recoba, ancora oggi visto come un eroe a Venezia dopo la storica cavalcata della seconda parte della stagione 1997-’98.

Super Mario per la salvezza: il piano della neopromossa

Ebbene, in Laguna si sono messi in testa di riprovare un simile colpo ad effetto. Il Venezia è infatti la squadra che ha tentato Balotelli con gli argomenti più credibili. Di Francesco ha bisogno di gol per inseguire una difficile salvezza e la piazza di un leader al quale aggrapparsi dopo la dolorosa cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo. I veneti hanno proposto a Balotelli un contratto di un anno e mezzo, senza vincoli legati alla salvezza.

Il messaggio è chiaro: “Aiutaci a provare a salvarci, in caso contrario ripartiamo insieme dalla Serie B”. Monza ed Empoli, le altre società interessate a Balo, non vanno oltre un contratto di sei mesi. Resta sullo sfondo la proposta dei messicani del Cruz Azul, che hanno messo sul piatto un ricco annuale, ma anche un inevitabile cambio di vita. Il Genoa nel frattempo ha chiuso con il Venezia l’affare Ellertsson, che ha fatto incassare 3,5 milioni con il giocatore che rimarrà in prestito in Veneto fino al termine della stagione. Un assist forse non casuale per pagare l’ingaggio di Super Mario…