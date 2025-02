Il Condor plana sulla Pinetina: Galliani pesca in casa dei ‘nemici’ per la salvezza del Monza | Prestito con diritto, ore cruciali

La classifica dei brianzoli sembra compromessa, ma l’esperto dirigente non si arrende: mercato grandi firme per tentare l’impresa salvezza.

Dalle stagioni d’oro con il Milan di Berlusconi, trascorse a lottare ogni anno per scudetto e Champions, al difficile compito di pilotare la nave in tempesta del Monza, chiamato ad un’impresa che settimana dopo settimane appare sempre più difficile.

In mezzo a questi due estremi Adriano Galliani di esperienze nel mondo del calcio ne ha vissute tante. Dagli anni al timone della Lega, in contemporanea con il lavoro di amministratore delegato del Milan, alla storia fatta proprio in Brianza portando il Monza dalla Serie C al massimo campionato.

Dopo due salvezze brillanti targate Raffaele Palladino, il prodigio della panchina scoperto proprio da Galliani con l’avallo del compianto Cavaliere, il ritorno in Serie B è però uno scenario del quale tutti tra società e tifoseria stanno prendendo coscienza.

Complici le incertezze societarie legate al possibile disimpegno di Fininvest il Monza si sta staccando in classifica. Gli unici segni di vita si registrano allora sul mercato, dove proprio grazie alla profonda rete di conoscenze di cui dispone Galliani si sta riuscendo ad attingere a grandi club in entrata.

Galliani nella “terra del nemico”: rinforzi a sorpresa per provare a salvare il Monza

Dopo la cessione di Djuric al Parma è ai dettagli anche quella di Pablo Marì, chiamato a Firenze dallo stesso Palladino. Per sostituire due titolari così importanti Galliani ha puntato il proprio mirino verso gli esuberi di un top club. Ecco allora due super colpi in arrivo. Il nuovo difensore centrale della rosa di Bocchetti sarà Tomas Palacios.

Il giovane argentino classe 2003 acquistato dall’Inter la scorsa estate, ma di fatto mai utilizzato da Inzaghi, ha sciolto le riserve sul trasferimento dopo che i due club avevano trovato l’accordo già da qualche giorno. Prestito secco e poi ritorno nella vicina Pinetina. A prescindere da come si concluderà la stagione del Monza per Palacios sarà una bella occasione per fare esperienza da titolare in Serie A.

Caccia al 9, un grande nome per il Monza: Galliano prova il tutto per tutto per scongiurare la B

Di esperienza il Monza ha bisogno in attacco, così al posto di Djuric è in arrivo un nome “patinato”. Bocciata l’ipotesi del Tucu Correa, come da chiacchierata tra Galliani e il ds dell’Inter Ausilio diventata virale sui social, il favorito per il ruolo di centravanti del Monza nella seconda parte di stagione è Luka Jovic. Il serbo può arrivare in prestito secco dal Milan. Il preferito del “Condor” sarebbe però un altro giocatore.

Ecco allora che la tratta Appiano-Monza potrebbe venire percorsa insieme da Palacios e da Marko Arnautovic, il sogno dei brianzoli per l’attacco. Operazione difficile, quasi impossibile, dal momento che il giocatore non sembra volersi spostare e che Inzaghi vuole continuare ad avere cinque attaccanti a disposizione. Galliani avrebbe provato a mettere sul piatto all’Inter la concessione dello stadio di Monza per le partite casalinghe dell’Inter B, che vedrà la luce la prossima stagione. Basterà? Per il momento l’unico effetto è stato quello di scatenare il dibattito social tra i tifosi del Milan…