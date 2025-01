Kimpembe GRATIS subito: IBRAcadabra, dal cilindro esce fuori la stella del PSG | Intesa e rilancio per rinforzare la difesa

Walker non basta, Conceiçao aspetta un altro difensore: ecco l’idea low cost che porta al vecchio compagno dello svedese.

Definirla la prima delusione della sua nuova carriera da dirigente sarebbe un eccesso, se non altro perché in ordine temporale potrebbero essercene state altre… Fatto sta che Marcus Rashford non indosserà la maglia del Milan dopo che Zlatan Ibrahimovic si era esposto in prima persona a riguardo.

Il Senior Advisor di RedBird era parso come sempre sicuro di sé e dello charme che la storia del Milan era in grado di esercitare sull’attaccante in uscita dal Manchester United, che da giovane aveva condiviso lo spogliatoio con Ibra proprio ai Red Devils.

“Non c’è bisogno di convincerlo, la storia del Milan parla da sola. Comunque conosco bene Marcus ed oggi è più maturo di allora” aveva detto Ibrahimovic. Peccato che alla fine non se ne sia fatto niente e che il nazionale inglese abbia deciso di declinare la proposta del Milan ben prima che i rossoneri spostassero le proprie attenzioni su Kyle Walker.

Nulla da fare, quindi, per il carisma di Zlatan, che nella nuova vita dietro alla scrivania aveva già dovuto fare i conti qualche giorno prima con l’esonero di Paulo Fonseca, dopo che lo stesso tecnico portoghese era stato scelto con convinzione dall’intero board milanista, Ibra compreso, solo pochi mesi prima.

Flop Rashford, i tifosi del Milan aspettano il primo colpo ‘made in Ibrahimovic’

Capita, la vita del dirigente è costellata di decisioni e si sa che solo chi non decide non sbaglia, ma resta il fatto che prima o dopo a Zlatan non dispiacerebbe certo mettere il proprio marchio su un affare di mercato, cosa riuscita al suo illustre predecessore Paolo Maldini. Se infatti all’ex capitano rossonero si deve lo sbarco a Milanello di Theo Hernandez, i tifosi si chiedono quale potrà essere il primo colpo “made in Ibra”.

Fallito il piano Rashford la nuova idea potrebbe arrivare dalla Francia e conduce ad un altro ex compagno di Ibrahimovic, questa volta al PSG. In vista della possibile partenza di Strahinja Pavlovic, infatti, la difesa di Sergio Conceiçao potrebbe venire rinforzata dall’arrivo di un campione del mondo, che con Zlatan ha condiviso lo spogliatoio per due anni, dal 2014 al 2016.

Mercato Milan, per la difesa spunta il vecchio amico di Ibra: idea Kimpembe

Si tratta di Presnel Kimpembe, centrale classe ’95, prodotto del vivaio del Paris Saint-Germain e iridato con la Francia in Russia nel 2018. Il difensore di origini congolesi è reduce da un grave infortunio al tendine d’Achille che lo ha fatto precipitare in fondo alle gerarchie del tecnico Luis Enrique. Solo a gennaio, dopo oltre un anno di stop, Kimpembe è tornato a disposizione, ma la sua avventura a Parigi sembra essere arrivata ai titoli di coda, complice anche la scadenza del contratto fissata nel prossimo giugno.

Il Milan ci pensa, l’amicizia tra Kimpembe e Ibrahimovic può giocare un ruolo importante, ma tante sono le variabili da considerare a partire dai dubbi sulle condizioni atletiche di un giocatore che non vede il campo da troppi mesi per poter diventare un elemento utile a stagione in corso. Da verificare anche la volontà del Milan di investire su un giocatore con ancora 18 mesi di contratto e al quale il PSG non sembra disposto a concedere la lista gratuita.