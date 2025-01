Vlahovic FUORI ROSA: clamoroso Juventus, salta l’accordo e lo sbattono fuori, Motta non si oppone

Tre anni dopo il suo arrivo l’attaccante serbo è già ai ferri corti con il club e a pagare il prezzo più alto potrebbe essere proprio il centravanti.

Tre anni fa esatti Dusan Vlahovic approdava alla Juventus, decisa a correre ai ripari a metà della prima stagione dell’Allegri bis dopo una prima fetta di campionato e di Champions League non esattamente soddisfacenti.

Del resto per tifosi e dirigenti bianconeri abituarsi a non vincere era tutt’altro che facile, dal momento che solo pochi mesi prima l’Inter aveva interrotto lo strapotere dei torinesi, campioni d’Italia per nove anni di fila e nel mentre protagonista anche di due finali perse di Champions League.

Ogni ciclo ha un inizio e una fine, ma nel calcio moderno che impone di essere sempre competitivi farsene una ragione può essere molto difficile. Al resto pensò l’exploit dell’allora giovanissimo centravanti serbo, affermatosi nella Fiorentina, con la cui maglia Dusan segnò quasi 40 gol in una stagione e mezza.

Forti indizi di crack, che tuttavia sarebbero stati confermati solo in parte durante il percorso juventino. Il fatto che i bianconeri non abbiano di fatto mai avuto in queste stagioni organici in grado di lottare per lo scudetto rappresenta un’attenuante solo parziale per Vlahovic, il cui futuro a Torino è messo in dubbio proprio dal contratto extra large firmato tre anni fa.

Da acquisto-boom a separato in casa: alla Juve esplode il caso Vlahovic

Oltre ai 70 milioni versati alla Fiorentina, infatti, la Juventus si impegnò assicurando a Dusan un super ingaggio per strapparlo alla concorrenza. Dai 7 milioni della prima stagione fino ai 12 di quella attuale, la penultima del contratto in scadenza nel 2026. Una montagna di denaro che non può che spingere il club a riflessioni alla luce del rendimento del giocatore.

Nell’anno solare 2025 Vlahovic sarà a bilancio per 41 milioni, tra quota ammortamento e ingaggio al lordo, stimabile in 22 milioni. La trattativa per il rinnovo è bloccata, dal momento che il giocatore non sembra voler prendere in considerazione l’ipotesi di abbassarsi lo stipendio o spalmarlo su un contratto più lungo.

Rinnovo o sarà muro contro muro: il futuro di Vlahovic è appeso ad un filo

Per questo la prossima estate ogni scenario è possibile nel braccio di ferro che è di fatto in atto tra club e giocatore. Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’ il giornalista Gianni Visnadi ha provato a tracciare quale potrà essere la soluzione per sbloccare lo stallo: “Vlahovic vuole tenersi quel contratto e punta ad andare in scadenza. Se non rinnova, penso sarà messo fuori rosa a giugno dalla Juventus”.

Secondo Visnadi alla base di quella che potrebbe essere una decisione clamorosa da parte della Juventus ci sarebbero anche motivazioni di natura tecnica: “Penso che Vlahovic troverebbe molte squadre pronte ad accoglierlo, anche se non alle cifre che prende attualmente. Comunque per Thiago Motta non è un giocatore fondamentale, quindi l’allenatore sarà completamente dalla parte di Giuntoli”.