Gli amori non finiscono davvero: Balo-Monza, tutto vero, lo strappo del Condor | Doppio smacco al Genoa

L’avventura di Balotelli con il Grifone è ai titoli di coda, ma non quella in Serie A: un clamoroso ritorno prende forma sul gong del mercato.

La vittoria sulla Fiorentina ha riacceso flebili speranze di salvezza in casa Monza, oltre che permettere a Salvatore Bocchetti di conquistare la sospirata prima vittoria da allenatore in Serie A, al 9° tentativo.

L’ex tecnico del Verona era già andato non troppo lontano dal bersaglio sul campo del Parma, dove i brianzoli erano caduti in pieno recupero in inferiorità numerica, ma lo scalpo dei Viola, al netto della crisi di risultati che sta attraversando la squadra di Palladino, ha rappresentato una boccata d’ossigeno in una stagione amara.

Il successivo ko di Bologna ha nuovamente complicato la classifica, ma in casa biancorossa non c’è nessuna intenzione di arrendersi in anticipo, nonostante il difficile momento societario attraversato, con il club ufficialmente in vendita e pochi fondi a disposizione per il mercato.

Adriano Galliani non ha però alcuna intenzione di inserire una retrocessione nel proprio glorioso curriculum, pertanto attenzione all’avvicinarsi dei famosi ultimi giorni del Condor. Certo, i tempi del Milan sono lontani, ma tutto fa pensare che il Monza, magari dopo aver trattenuto tutti i big della rosa, possa piazzare un colpo inatteso in entrata.

Monza-Balotelli atto secondo? Galliani studia il colpo per la salvezza

Il ritorno di Mario Balotelli è una possibilità al momento tiepida, ma da non escludere. L’ex attaccante di Inter e Milan ha già indossato la maglia del Monza in Serie B nella stagione 2020-’21, avventura conclusasi con un’amara eliminazione ad opera del Cittadella in semifinale playoff. Quattro anni per un giocatore over 30 che non è più riuscito a trovare continuità di impiego sono tanti, ma mai dire mai.

A rendere fattibile l’affare è la situazione molto particolare che Super Mario sta vivendo al Genoa. Arrivato in rossoblù da svincolato a fine ottobre, Balotelli ha faticato a trovare la condizione migliore, dovendosi accontentare di qualche scampolo di partita sotto la gestione Gilardino, poi esonerato e sostituito da Patrick Vieira.

Balotelli e l’attacco tra le righe a Vieira: l’addio al Genoa è imminente

Il feeling tra Balo e il tecnico francese non è mai scattato, come era già accaduto nella comune esperienza precedente al Nizza. Dopo aver provato a “piacersi” il nuovo strappo è alle viste, come confermato dal post di fuoco pubblicato dal giocatore su X per smentire le ultime voci di mercato: “Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe, ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della società”.

Fin troppo facile capire chi fosse il bersaglio, dal momento che Vieira non è stato neppure nominato da Balotelli. Il Monza proverà a inserirsi in questo spiraglio, grazie all’esperienza e all’abilità nelle trattative di Galliani. Ne servirà tanta per cercare di raggiungere l’accordo economico con il giocatore, che prima dovrà raggiungere l’intesa con il Grifone per la rescissione del contratto, accettando implicitamente l’ennesimo fallimento di una seconda parte di carriera molto simile a un calvario.