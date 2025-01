Basta col calcio, mi dedico all’hip-hop: l’ex stella colombiana lancia un disco in cui predica Dio

Ha trafitto portieri avversari per anni, per poi cambiare radicalmente abitudini: la storia del centravanti che tutte le grandi volevano.

Quella tra il calcio e lo sport in generale e la musica è un’attrazione fatale e irresistibile. Tante sono le stelle della canzone che hanno uno sport in particolare come hobby preferito, che si tratti di praticarlo come passatempo o di seguirlo come tifosi appassionati di una squadra o di un atleta.

Molto frequenti sono però anche le situazioni contrarie, quelle cioè di stelle dello sport che amano la musica in quasi tutte le sue sfumature quasi con la stessa intensità della propria professione. Del resto si tratta di due forme d’arte e di intrattenimento con non pochi punti di contatto e poi si sa che all’interno del mondo dello spettacolo ci si può conoscere e da cosa nasce cosa.

Non rari sono anche i casi di campioni del calcio che sono arrivati addirittura ad incidere qualche singolo, se non un album, di proprie canzoni. Lo stile che va per la maggiore è solitamente ben riconoscibile. Il rap o hip hop, una sfera dal quale il mondo degli under 30 è evidentemente attratto in maniera fatale, assai di più rispetto al “tradizionale” pop.

Gli ultimi esempi in ordine cronologico riguardano Rafa Leao e Moise Kean, che tra un allenamento e l’altro e una partita e l’altra hanno avuto tempo per far incidere la prima “fatica” musicale della propria carriera. Difficile immaginare che un successo paragonabile a quello delle rispettive carriere calcistiche, ma non si sa mai. E comunque per entrambi è facile pensare che il post-carriera sarà all’insegna di questa passione.

Il calcio è un ricordo: il centravanti spietato che piaceva al Milan ha cambiato vita

Del resto i precedenti illustri non mancano. Il percorso di un giocatore è fatalmente ristretto a livello temporale e dopo 20 anni di sacrifici, allenamenti e… calci, dati e ricevuti, se non si è stati in grado di amministrare il proprio patrimonio e quindi di vivere di rendita il rischio è quello di doversi inventare una nuova carriera. Un bomber di gran moda a metà del primo decennio del nuovo millennio sembra esserci riuscito…

Il calciomercato sa regalare tormentoni unici e imprevedibili, trasformando in potenziali fuoriclasse ottimi giocatori che hanno in realtà vissuto solo qualche stagione di gloria. Il caso di Jackson Martinez si pone in sostanza a metà strada. L’ex centravanti colombiano non è stato un fenomeno, ma neppure una meteora, pur non essendosi più ripetuto nel prosieguo di carriera sui livelli del triennio al Porto, maglia per la quale tra il 2015 e il 2018 arrivò a segnare quasi 100 gol.

L’hip-hop e la fede nel cuore: l’idolo dei colombiani è diventato una star della musica

Il Milan provò ad assicurarselo, venendo però beffato dall’Atletico Madrid, dove Martinez deluse. Dopo il passaggio in Cina e un malinconico ritorno in Portogallo ecco l’addio al calcio e la svolta con la definitiva trasformazione in star della musica, sua grande passione da sempre insieme al basket. Nel settembre 2018 Martinez ha pubblicato un album hip hop di sette tracce intitolato ‘No Temeré’ (“Non avrò paura”), nel quale l’ex attaccante canta la propria fede in Dio.

Neppure il dramma della pandemia di Coronavirus ha spento la nuova passione di Jackson che, anzi, rafforzato dalla vita forzatamente casalinga di quei mesi, nell’ottobre del 2020 ha pubblicato un nuovo singolo, ‘Escucha’. I tempi in cui era uomo-mercato e i club di mezza Europa si sfidavano per assicurarsi le sue prestazioni sono lontani. Oggi Martinez guarda altre classifiche, quelle dei brani più scaricati e ascoltati. Perché il piano B nella vita di una persona può regalare emozioni imprevedibili…