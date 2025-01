Non sarai mai il nuovo Messi o Ronaldinho: l’ex stella della Masia blaugrana però è diventato MILIONARIO grazie al petrolio | Ecco Giovani, il messicano d’oro

Sembrava un predestinato, ma la sua stella si è offuscata presto: solo sul campo, però, perché un’intuizione ha illuminato il suo post-carriera.

Nascere con il dono di natura di saper giocare a calcio può rappresentare una fortuna impagabile. Il verbo servile può anche essere considerato pleonastico, dal momento che, non solo ai giorni nostri, un calciatore in grado di giocare ai massimi livelli è in grado di trasformarsi in una vera e propria industria.

Certo, è innegabile che dagli anni ’90 in poi gli ingaggi siano esplosi, al pari però del costo della vita. Si tratta di un discorso che esula dalla dimensione strettamente sportiva, ma è evidente come tutto vada parametrato con il periodo storico di riferimento. I fuoriclasse degli anni ’60-70 percepivano stipendi non paragonabili a quelli dei colleghi coevi meno dotati tecnicamente.

La stessa cosa accade in proporzione da trent’anni a questa parte, solo che il numero degli zeri è aumentato in maniera esponenziale per tutti, dai più forti del mondo ai campioni, fino ai buoni giocatori e via via a quelli “normali”. Buon per chi deve portare a casa la pagnotta nelle categorie inferiori, ma alla fine il problema di fondo resta.

Cosa fare quando arriva il momento di appendere le scarpe al chiodo? In tanti accettano di restare nell’ambiente, come allenatori o dirigenti, ma anche come opinionisti. Un modo per non perdere contatto con il mondo in cui si è sempre vissuto e pazienza se gli stipendi percepiti con un microfono in mano, e non più di fronte, non sono paragonabili a quelli ricevuti fino ai 30-35 anni.

I fasti al Barcellona e poi il rapido declino: la stella della Tricolor si è rifatto una vita

Non tutti però sono di questo avviso. C’è chi dopo la fine della carriera decide di voltare completamente pagina, anche solo per dimostrare a sé stessi e agli altri di non essere bravi solo con un pallone tra i piedi. Riuscire però a guadagnare ancora di più dopo l’addio al calcio che sui campi è quasi impossibile. Eppure c’è chi c’è riuscito, pur avendo giocato nella squadra più forte del mondo.

Giovani Dos Santos è stato un trequartista-seconda punta del Barcellona, con cui si è affacciato in prima squadra tra il 2006 e il 2008. Messicano e da subito colonna della nazionale Tricolor, con la quale avrebbe poi disputato oltre 100 partite, grazie alla sua precocità e a qualche compagno di squadra illustre i paragoni iniziarono a sprecarsi fin da subito. ‘Ecco l’erede di Messi e Ronaldinho’.

Milionario in campo… e anche fuori: il fuoriclasse mancato oggi lavora con le auto di lusso

Non sarebbe andata così, perché le esperienze successive avrebbero spento l’astro nascente, eccezion fatta per una timida risalita a fine carriera tra Villarreal e Los Angeles Galaxy. Il ritorno in patria nel 2019 on il Club America rappresentò però il preludio della svolta, accelerando il ritiro avvenuto nel 2021. Da quel momento gli appassionati di calcio hanno perso le tracce di Dos Santos, che secondo la stampa messicana si è reinventato imprenditore nel settore petrolchimico.

Un’intuizione a dir poco felice se è vero che l’ex blaugrana sarebbe oggi milionario dopo essere entrato in affari con PEMEX, ovvero la compagnia petrolifera di Stato. Tra i suoi investimenti ci sarebbero anche le auto di lusso. Un’idea meravigliosa che rischia di fare di Dos Santos uno degli uomini più ricchi del mondo, sommando il patrimonio accumulato da calciatore che, immaginando il suo talento spiccato per gli affari, non sarà stato disperso…