“Non dovevano farlo parlare”: bordata in DIRETTA TV, dopo il pari con la Roma viene a galla tutto

Un anno dopo l’esonero di Mourinho la sfida a San Siro tra i giallorossi e il Milan ha prodotto un altro terremoto: scoppia il caos in diretta tv.

Prendete Milan e Roma, fatele giocare attorno alle festività natalizie e su una delle due panchine mettete un tecnico portoghese la cui posizione traballa da qualche settimana. Il risultato sarà… esplosivo e il colpo di scena assicurato.

Poco meno di un anno dopo la sfida di San Siro dell’11 gennaio fatale a José Mourinho, il day after lo scontro diretto tra rossoneri e giallorossi si è consumato un altro giallo della panchina. Anzi, in questo caso più che di day after si può parlare di… after hour, dal momento che il destino di Paulo Fonseca al Milan si è compiuto poco dopo il fischio finale di Fabbri.

Per essere più precisi, la decisione di sollevare dall’incarico l’ex tecnico del Lille Gerry Cardinale e il board del Milan l’avevano già presa con un po’ di anticipo, se è vero che già nelle ore precedenti alla partita si erano infittite le voci su contatti avviati con altri allenatori per provare a cambiare il verso della stagione del Diavolo.

Viene quindi da pensare che l’esito della partita contro la Roma sarebbe stato ininfluente per Fonseca, che ha quindi diretto per l’ultima volta il Milan dalla panchina da allenatore già silurato. Pur senza saperlo. E avendolo saputo dopo i giornalisti.

Fonseca, il Milan e un divorzio paradossale: cronaca dell’esonero più kafkiano della storia

La serata di domenica 29 dicembre è destinata a restare a lungo nella storia del calcio italiano, ma soprattutto in quella del Milan. Un club noto in tutto il mondo e apprezzato per la puntualità e la precisione sul piano della comunicazione ha invece letteralmente mandato Fonseca allo sbaraglio dei media nella conferenza stampa post-Roma.

L’allenatore uscente del Milan ha provato a uscirne con classe e garbo, ma l’imbarazzo era palpabile. Forse non sarà stata la prima volta nella storia in cui i media erano al corrente di un esonero prima del diretto interessato, di sicuro è stata la prima in cui un allenatore già fatto fuori da una società non è stato protetto dalla stessa.

Il giornalista non ci sta: bordata alla società in diretta tv

Un’anomalia che non è passata inosservata nel salotto di Sky Calcio Club, dove il calvario di Fonseca è stato vissuto in diretta. “Fonseca ha suscitato empatia in tutti noi, andare a parlare in quella situazione e sorridere non è assolutamente facile” è stato il primo commento di Fabio Caressa, che ha faticato a contenere lo sconcerto degli ospiti presenti.

Il popolare giornalista si è espresso così dopo aver osservato la compostezza con la quale Fonseca ha affrontato le domande inevitabilmente scottanti in conferenza, ma soprattutto l’eleganza con la quale ha accettato di parlare con i giornalisti anche dopo il confronto con la società e la comunicazione dell’esonero. “Ma allora non lo mandi in conferenza stampa!” ha aggiunto Caressa. Ma, ormai si è capito, così va il calcio nelle società di made in Usa, dove i fatti contano più dell’apparenza.