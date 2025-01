Verstappen, feste con sorpresa, ma non sotto l’Albero: per scartarla il campione di F1 dovrà aspettare ancora un po’ | E i fan sono impazienti

Per Verstappen il 2024 è stato un anno ancora trionfale, ma pieno di contrattempi. La sorpresa più bella, però, è arrivata proprio sul finale.

Meglio vincere facile o al termine di un appassionante testa a testa? I campioni dello sport e gli appassionati in generale non hanno una risposta certa e definitiva, se non quella più scontata. Trionfare è sempre bello, in qualunque contesto e qualunque sia il percorso che porta al successo.

Chi ha risposto con decisione alla domanda è stato Max Verstappen, che al termine del sofferto Mondiale 2024 non ha avuto dubbi: “Vincere quest’anno non è stato facile, di sicuro mi sono divertito di più la scorsa stagione!” ha sentenziato l’olandese con riferimento alle due modalità opposte con cui sono arrivati gli ultimi dei quattro titoli iridati consecutivi messi in cassaforte.

Nel 2023 la cavalcata è stata pressoché indisturbata eccetto la primissima fase di stagione. Nell’anno appena concluso, invece, il crollo delle prestazioni della Red Bull nella seconda parte del Mondiale ha permesso alla McLaren di annullare il gap, conquistando il titolo costruttori e tenendo aperto quello piloti quasi fino all’ultimo.

Dall’esterno una vittoria come quella del 2024 dà più lustro anche alle qualità del pilota, se è vero che Verstappen ha dato sfoggio di una maturità e di una classe che gli ha permesso di andare oltre i limiti della propria vettura. Il rischio concreto è quello di approcciare il Mondiale 2025 non da favorito, ma nell’attesa di rituffarsi nel lavoro per Max è tempo di provare un altro tipo di emozioni.

Verstappen e il regalo di Natale più bello: il campione dei campioni si scioglie via social

Verstappen ha deciso di trascorrere a casa le vacanze di Natale 2024. Inevitabile al termine di nove mesi così sofferti anche dal punto di vista psicologico, ma in realtà dietro alla scelta “domestica” del fuoriclasse olandese c’è un altro motivo, legato a… un altro periodo di 9 mesi che trascorrerà all’insegna di un’emozione speciale.

A inizio dicembre, infatti, Max e la compagna Kelly Piquet hanno annunciato sui rispettivi canali social di essere in attesa del loro primo figlio, confermando le voci che si rincorrevano da settimane nel gossip automobilistico. “Mini Verstappen-Piquet in arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo” il simpatico post che la coppia ha pubblicato su Instagram, come didascalia a una tenera foto che li ritrae vicini con il pilota che accarezza il pancione di Kelly.

L’attesa più emozionante per Super Max: la corsa al quinto Mondiale può attendere

Per la figlia del tre volte campione del mondo di F1 Nelson Piquet si tratta del secondo figlio, dopo Penelope, nata nel 2019 dalla relazione con Daniil Kvyat, a propria volta ex pilota di F1. Tanti i messaggi di felicitazioni arrivati a Max da colleghi, tra i quali quelli di Fernando Alonso e di Marc Marquez. Verstappen e Piquet sono insieme dal 2020.

Modella e influencer 36enne, in possesso della doppia cittadinanza brasiliana e tedesca, Kelly ha avuto un ruolo molto importante per la crescita e la maturazione definitiva di Verstappen come uomo e come pilota, complice anche l’ottimo rapporto che Max ha stabilito con il suocero, con il quale l’olandese ha creato un feeling anche… tecnico, scambiandosi opinioni sulla F1 così come accade con papà Jos. Ora è in arrivo una nuova, forte emozione per i nonni più famosi del Circus….