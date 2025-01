Incappucciato, irriconoscibile: chi è la star immersa nella neve e perché è rimasto da solo a Natale

Le Feste coincidono con un momento di meritato riposo per quasi tutti gli sportivi del mondo: c’è però chi ha scelto di restare in incognito…

Le vacanze di Natale non sono un appuntamento “sacro” per tutti gli sportivi. Il periodo delle Feste non coincide infatti per tutte le discipline con quello del meritato relax dopo una lunga annata di lavoro, viaggi ed emozioni varie.

Si pensi ai giocatori di pallacanestro e di pallavolo, impegnati tra campionato, Coppa Italia e tornei internazionali tra Santo Stefano e Capodanno, oppure ai tennisti, che proprio sotto San Silvestro sono chiamati a tenere a battesimo la nuova stagione, tra United Cup e torneo di Brisbane.

Meglio va ai calciatori, che ad eccezione di Inghilterra e Italia possono godersi qualche giorno di vacanza, gli unici in un calendario sempre più fitto e che di fatto, da gennaio, non darà momenti di stacco fino all’estate. C’è però una categoria di sportivi privilegiata, che può permettersi di staccare da dicembre a inizio febbraio…

Stiamo parlando dei piloti di Formula 1. Anche in questo caso il calendario del Mondiale è sempre più extralarge, se è vero che l’ultimo GP si disputa nella prima decade di dicembre. Dopo quella bandiera a scacchi, però, scatta il rompete le righe ufficiale, che riguarda i piloti, ma anche meccanici e ingegneri, ai quali peraltro per contratto sono concesse anche due settimane di vacanza in estate.

Le Feste delle star della F1: vince la famiglia

Stacco meritato, perché girare per il mondo a tutta velocità per nove mesi l’anno un minimo di usura fisica e mentale la provoca. Fatto sta che ad ogni Natale gli appassionati si divertono a scoprire cosa fanno nel tempo libero le stelle della disciplina regina del motorsport. Quest’anno, in verità, la fantasia non l’ha fatta da padrona.

Da Russell a Verstappen, passando per Carlos Sainz, tanti sono stati i piloti che hanno scelto di trascorrere il Natale a casa con le proprie famiglie. Con Charles Leclerc al caldo del Messico per giocare a golf l’album della F1 ha fatto però registrare un’assenza illustre e un po’ inquietante, fino a quando non si è potuto far altro che andare per esclusione. Sì, quel signore incappucciato sulle nevi e vestito rigorosamente di rosso non poteva che essere lui…

Lo speciale Natale ‘in rosso’ di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha scelto di trascorrere al riparo da telecamere e microfoni il suo primo e unico Natale da ferrarista… in pectore. La lunga e fortunata avventura in Mercedes si è conclusa e il sette volte campione del mondo ha più volte dichiarato di non vedere l’ora di iniziare l’esperienza alla guida della Rossa. Nell’attesa della presentazione ufficiale, incassata con amarezza il no della Mercedes a farlo girare con la Ferrari ai test Pirelli di fine stagione ad Abu Dhabi, Hamilton si è rifugiato sulle nevi del Colorado, senza però riuscire a sparire del tutto.

Quella tuta fiammante e lo sguardo fiero che scruta l’orizzonte sotto gli occhialoni da neve appartengono proprio alla nuova stella del firmamento ferrarista, super motivato per riportare il titolo mondiale a Maranello dopo 18 anni e per mettersi al collo l’ottava corona iridata, impresa mai riuscita a nessuno. Concorrenza e Leclerc permettendo, ovviamente. Intanto l’attesa è quasi finita, perché tra mercoledì 22 e martedì 28 gennaio Lewis girerà per la prima volta su una Ferrari nei test privati di Fiorano su una Ferrari, la F1-75 del 2022.. Poi, tra il 26 e il 28 febbraio, sarà la volta dei test ufficiali in Bahrein prima del via della nuova, elettrizzante avventura il 16 marzo dall’Australia.