Schumacher, 11 anni dopo lo shock arriva la notizia più bella di tutte: Michael può farcela

Gli sportivi di tutto il mondo continuano a sperare in aggiornamenti positivi sulla salute dell’ex pilota: gli ultimi aggiornamenti.

Da 11 anni le vacanze di Natale non sono più le stesse per ogni appassionato di Formula 1. No, il riferimento non è all’attesa spasmodica per l’inizio del nuovo Mondiale e per il fatto che quei tre mesi senza GP proprio non vogliono saperne di passare.

Ogni qualvolta passa il Natale e ci si avvicina a Capodanno, dal 2013 la mente di chi ama la classe regina del motorsport non può che andare a quel giorno maledetto, destinato a restare per sempre nella memoria degli sportivi di tutto il mondo, venendo associato ad altre date che non si possono dimenticare, nonostante tutti vorrebbero farlo.

Il 29 dicembre 2013 il gravissimo incidente sulle nevi di Meribel cambiò per sempre la seconda parte dell’esistenza di Michael Schumacher. Colui che allora era insieme a Juan-Manuel Fangio l’unico pilota capace di vincere sette titoli mondiali consecutivi, prima che il club dei campionissimi si allargasse nel 2020 a Lewis Hamilton, non si è più ripreso da quel terribile impatto tra il caschetto protettivo e quella malefica roccia non visibile, nascosta dalla neve fresca.

Da quel momento di Schumi non ci sono più notizie certe, né è stato possibile vedere foto della sua convalescenza e del suo stile di vita nei due, lunghissimi e drammatici lustri successivi. Circondato dall’affetto dei suoi famigliari e in particolare dalla moglie Corinna, l’ex ferrarista trascorre le proprie giornate blindato nella villa di Gland.

Il 2024 della famiglia Schumacher, tra dolore ed emozioni

Le domande su come stia realmente Schumacher e su quanto siano fondate le speranze di tornare a vivere una vita normale si affacciano insistenti e ricorrenti nella mente di chi ama la F1 e in particolare dei tifosi della Ferrari che al nome del pilota tedesco legano gli anni più belli della storia del Cavallino. Il 2024, in questo senso, per la famiglia Schumacher è stato un anno di forti emozioni, che i suoi cari hanno cercato di trasmettere a Michael.

Malinconica e inquietante è stata la notizia riguardante il tentativo di ricatto di un ex guardia del corpo di Schumi, che ha chiesto 15 milioni di euro alla famiglia dell’ex pilota per non pubblicare sul ‘dark web’ una foto in grado di testimoniare le attuali condizioni di Michael. Un’orribile storia di sciacallaggio che ha portato ad indagare addirittura su un’infermiera che per un certo periodo ha lavorato al servizio dei familiari di Schumacher. Per fortuna questa notizia è stata presto sommersa da altre ben più liete e all’insegna anche della speranza.

Finalmente un raggio di luce per gli Schumacher: arriva la notizia inaspettata

Il 26 settembre, infatti, la famiglia ha potuto trascorrere una giornata di gioia grazie al matrimonio di Gina Maria, la primogenita 27enne di Michael, che è convolata a nozze con il fidanzato Iain Bethke. Ad accompagnarla all’altare è stato il fratello minore Mick, ma alla blindatissima cerimonia secondo indiscrezioni avrebbe assistito anche papà Michael, da una posizione privilegiata e protetta da sguardi indiscreti.

Tanto è bastato per indurre a sperare che il nuovo anno porti ad un miglioramento delle condizioni e soprattutto dello stile di vita dell’ex pilota. Chissà che un altro lieto evento in arrivo non produca il miracolo che tutti gli sportivi aspettano. Gina Maria ha infatti annunciato di essere incinta, pertanto nel 2025 Michael diventerà nonno per la prima volta. Un’emozione che la famiglia farà il possibile per condividere con Michael, nella speranza per i tifosi della Ferrari che il nuovo anno sia carico di soddisfazioni e vittorie anche per il Cavallino, che da troppo tempo aspetta di tornare a trionfare in un Mondiale. La dedica è pronta da tempo.