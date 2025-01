‘Devi andare via, ci servono soldi’: il fenomeno della Juve mandato via per far cassa, Giuntoli sul banco degli ‘imputati’

Il mercato di gennaio vedrà quella bianconera tra le squadre più attive, ma fa discutere un retroscena a sorpresa su una recente cessione.

Correggere una rosa durante il mercato di gennaio non è mai facile. Perché operare in questa sessione non è come farlo in estate e perché raramente il budget a disposizione permette di avere la forza tale da raggiungere gli obiettivi prefissati.

Anche per questo il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli si è ben guardato nei giorni che precedevano la data del 2 gennaio di sbandierare cosa i bianconeri puntino realmente a portare a casa durante i 30 giorni che potrebbero cambiare i rapporti di forza della stagione.

Per il momento si sa solo che a Thiago Motta piacerebbe poter contare su due difensori centrali, uno dei quali mancino da usare anche come esterno sinistro, e magari su un vice Vlahovic, ipotesi questa legata però strettamente alle condizioni di Milik.

Se il polacco darà entro metà gennaio buoni segnali di recupero fisico si proverà ad arrivare a fine stagione potenziando solo il reparto difensivo, anche a costo di sacrificare qualche pedina non ritenuta più indispensabile. A Nicolò Fagioli potrebbe quindi toccare lo stesso destino che altri ex Next Gen hanno conosciuto in estate.

Dalla Next Gen all’addio: la Juventus e i suoi “figli” sacrificati per la ragion di stato

Da Enzo Barrenechea a Samuel Iling-Junior, le cessioni di alcuni talenti la scorsa estate ha permesso alla Juve di pagarsi i colpi più importanti dell’ultima campagna acquisti. Per questi ed altri ragazzi il sogno di fare carriera in bianconero è quindi sfumato, a meno di ripensamenti da parte del club, al momento improbabili visto che quasi tutti stanno trovando poco spazio nei propri club attuali.

Quasi, però, perché qualcuno che si sta ritagliando con pazienza il proprio posto all’estero c’è. E si tratta proprio di un difensore al quale il talento non manca e che ha appena fatto sapere che dalla Juventus non se ne sarebbe mai andato. Stiamo parlando di Dean Huijsen, l’olandese naturalizzato spagnolo tornato a Torino dopo il prestito alla Roma, ma subito smistato in Premier, al Bournemouth, per 15 milioni più bonus.

Il grande ex allo scoperto: “Mi hanno fatto andare via”

Un tesoretto che la Juve ha subito reinvestito, mentre il ragazzo dopo qualche mese di apprendistato sta iniziando a brillare in Inghilterra, senza però riuscire a farsi una ragione dell’addio forzato alla Juventus. io non sarei mai voluto andare via. Non è stata una mia scelta” ha detto Huijsen in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, prima di snocciolare i motivi alla base della cessione.

“Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione”. Dean, da professionista, si è dovuto adeguare, accettando la delusione di non riuscire a sfondare alla Juventus. Certo, pensare che il club ora sia pronto a setacciare il mercato internazionale alla caccia di giovani difensori di talento fa specie considerando che un buon prospetto la Vecchia Signora ce l’aveva in casa, ma il mercato ha le sue leggi impietose. A volte anche apparentemente contraddittorie…