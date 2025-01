De Zerbi lo vuole al Marsiglia: sfidiamo i ‘giganti del Paris insieme’ | Si riforma il tandem di Sassuolo, operazione clamorosa e imminente

L’Olympique ha ripreso a volare sotto la guida del tecnico bresciano, pronto a chiedere un regalo per coronare l’inseguimento al PSG.

Per l’assalto “ufficiale” al potere ci sarà con ogni probabilità da aspettare almeno un altro anno, ma il bilancio della prima stagione di Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia è già più che soddisfacente, anche alla luce della situazione di partenza.

Certo, avere già un distacco nell’ordine della doppia cifra di punti da un Paris Saint-Germain assai normalizzato rispetto ai fasti recenti, come attesta il percorso a dir poco accidentato in Champions League, può rappresentare un motivo di rimpianto, se non di delusione. Tutto, però, va contestualizzato. L’OM arrivava infatti da una stagione a dir poco travagliata, conclusa senza il pass per le coppe.

Voltare pagina era quindi inevitabile e la società ha puntato su uno degli allenatori più apprezzati del panorama continentale. L’obiettivo minimo, il ritorno in Champions League, sembra alla portata, ma l’ex tecnico del Brighton non è certo uno che tende ad accontentarsi. Fin quando sarà possibile dare filo da torcere al Paris De Zerbi ci proverà, poi inizierà a concentrarsi sulla prossima stagione.

Nel 2026 il Marsiglia potrebbe davvero puntare a rimettere la propria bandierina in cima alla Ligue 1, magari sfruttando proprio i denari che potrebbero arrivare dalla partecipazione alla Champions. Chissà, allora, che qualche regalo anticipato il tecnico bresciano non riesca a farselo recapitare già durante il mercato di gennaio.

De Zerbi e il regalo speciale sul mercato chiesto all’OM: la trattativa prende forma

Del resto un club che si può permettere di soddisfare le esose, seppur parzialmente ridimensionate, richieste di Adrien Rabiot, arrivato al Velodrome da svincolato a stagione iniziata, è pronto ad alzare l’asticella. Ecco allora che, per la prima volta dal suo arrivo in Francia, De Zerbi potrebbe avanzare una richiesta, quella di tornare ad allenare un fedelissimo.

La sfida “ufficiale” ai giganti del PSG potrebbe infatti coinvolgere molto presto anche un campione d’Europa con l’Italia, rimessosi dal bruttissimo infortunio subito la scorsa primavera. Domenico Berardi ha dato tanto al Sassuolo nei tre anni trascorsi con De Zerbi in panchina e ha dato tanto in generale alla causa neroverde e ora che il ritorno in Serie A pare vicino la società potrebbe accettare l’idea di separarsi dalla propria bandiera.

Ligue 1 all’italiana: il campione d’Europa pronto per il grande salto

L’ad del Sassuolo, Carnevali, ha smentito contatti per la cessione di Berardi in estate, ma è anche vero che il tempo passa e che ogni sessione di mercato rappresenta un’occasione mancata per quel salto di qualità che il giocatore vuole fare da tempo. In Italia Atalanta, Roma e Fiorentina hanno già chiesto informazioni, ma la pista giusta potrebbe essere proprio quella marsigliese.

In Ligue 1 Berardi ritroverebbe da avversario Gigio Donnarumma, compagno di squadra in nazionale, ma soprattutto potrebbe arricchire il proprio bagaglio di una nuova esperienza anche dal punto di vista tattico. Farlo con un tecnico che lo conosce bene e sa come esaltarne le caratteristiche potrebbe essere la scelta giusta e permetterebbe all’esterno di coronare il sogno di debuttare in Champions League.