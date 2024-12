Incredibile Pogba, li ha convinti con un paio di allenamenti: “Ci abbiamo riflettuto, ti rivogliamo con noi” | Indiscrezione incredibile, il Polpo torna a casa

La fine della squalifica si avvicina e il francese è pronto per il grande ritorno: la terza avventura con i colori del cuore prende forma.

‘Una vita in vacanza’ è una hit di qualche anno fa, che sulle note di una melodia orecchiabile ha voluto, riuscendoci, veicolare un messaggio non banale. Che è poi lo stesso trasmesso qualche decennio prima da Cesare Pavese. Lavorare stanca…

Secondo Lo Stato Sociale il lavoro dovrebbe essere… un hobby, o meglio bisognerebbe farlo con lo stesso entusiasmo con cui si coltivano le proprie passioni. Al bando la necessità di avere un impiego per sopravvivere. Da qui la speranza di potersi concedere una vita in vacanza, ovvero lavorando, ma col sorriso.

Un sogno, anzi forse un’utopia, perché anche chi potrebbe permettersi di non lavorare più, o comunque non dovrebbe avere l’urgenza di trovarlo subito una nuova occupazione appena persa quello precedente, finisce per essere preda della smania di trovare il prima possibile un nuovo stipendio.

Succede anche agli sportivi professionisti e in particolare ai calciatori. L’elenco dei disoccupati illustri è sempre più ricco al termine di ogni sessione di calciomercato e per tutti l’obiettivo è farsi trovare in forma qualora si presentasse la classica proposta giusta.

Il Brasile può attendere: Pogba prepara il ritorno e sogna in grande

Il concetto può essere allargato a giocatori che il contratto ce l’avevano in essere, prima di incappare in disavventure varie che li hanno messi al palo. Come Paul Pogba, che dopo la rescissione con la Juventus non ha mai smesso di allenarsi mentre il conto alla rovescia per la fine della squalifica avanzava.

La foto pubblicata su Instagram che ritrae il Polpo con la maglietta d’allenamento del Brasile è diventata subito virale, al punto che si era sparsa la voce di contatti avanzati con il Corinthians. Nulla di tutto questo e del resto mancano ancora due mesi e mezzo alla fine dello stop per doping. La certezza è che Pogba vuole tornare ad alti livelli e che qualcosa sottotraccia si sta muovendo.

Premier League, atto terzo: il Polpo punta ancora l’Inghilterra, la metà è clamorosa

L’ipotesi Marsiglia è al momento la più accreditata, oltre che la più suggestiva. Clamorosa la voce sull’interesse del Manchester City, mentre dell’incredibile ha l’indiscrezione circolata nelle ultime ore circa un possibile ritorno in Premier per indossare la maglia di un altro top club. Anzi, per reindossarla, dal momento che proprio lo United starebbe pensando di dare una terza opportunità a Pogba.

Dopo le prime due avventure poco fortunate ad Old Trafford, il Teatro dei Sogni potrebbe incredibilmente tornare ad essere il proscenio di Paul. Complice la crisi di risultati solo parzialmente attenuata dall’arrivo in panchina di Amorim e la voglia di riscatto di Pogba, che punta ad una convocazione per il Mondiale 2026, potrebbe anche trattarsi del matrimonio giusto per entrambi, a due anni dal poco felice ritorno alla Juventus. Altro che Mls o paesi arabi, la carriera del Polpo potrebbe prevedere il completamento del secondo viaggio andata/ritorno. Questa volta, possibilmente, con il lieto fine…