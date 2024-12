Altro che Diletta, per Karius c’è già un nuovo amore: pronto a convolare a ‘nozze’ da subito

Alti e bassi sentimentali per il portiere tedesco, da mesi in cerca di una nuova sistemazione: il colpo di fulmine improvviso sconvolge tutti.

Le relazioni a distanza, si sa, presentano vantaggi e svantaggi. C’è chi dice infatti che la mancata convivenza fortifichi il rapporto permettendo a ciascuno dei due fidanzati di mantenere i propri spazi e le proprie libertà.

La stessa cosa vale per gli incontri, che siano saltuari o meno, durante i quali non c’è certo il pericolo di annoiarsi, avendo tante cose da raccontarsi. O almeno quelle che non ci si è detti a voce o tramite messaggi, dal momento che quando due cuori non condividono lo stesso tetto il telefono diventa… un prolungamento di sé stessi.

L’altra faccia della medaglia è proprio questa, perché le app di messaggistica sono belle e utili, ma spesso anche… diaboliche. Può infatti bastare un vocale con un’intonazione ambigua o un messaggio scritto male interpretabile o accompagnato da un’emoticon… non idoneo ed ecco che le incomprensioni sono all’ordine del giorno.

Chissà se Diletta Leotta e Loris Karius sono mai andati incontro a incidenti di questo tipo nella loro storia d’amore che dura ormai da tre anni, pur vivendo i due in luoghi separati. Fatto sta che, in base a quanto riportano le cronache di gossip, in questo caso i contrasti non sarebbero sorti a distanza, bensì dopo che il portiere avrebbe trovato un messaggio “compromettente” sul telefono della conduttrice.

Leotta-Karius, aria di crisi? Per il portiere spunta una nuova tentazione…

Con di mezzo una figlia, Aria, nata nel 2023, i due hanno prontamente provato a ricucire, e la speranza di Diletta è che a rimettere cemento nel rapporto possa sopraggiungere il calcio. Da mesi, infatti, la giornalista di Dazn caldeggia lo sbarco del compagno in Italia, svincolato dalla scorsa estate dopo la fine della non indimenticabile avventura con il Newcastle.

Nessuno degli abboccamenti avvenuti con squadre di Serie A e B ha tuttavia dato buon esito, al punto che nei giorni scorsi era uscita la notizia secondo la quale Karius starebbe pensando addirittura all’addio al calcio, ad appena 31 anni. Tuttavia, si sa, non è mai finita fin quando non è finita e allora ecco sbocciare un… colpo di fulmine improvviso che potrebbe dare una svolta alla carriera, e forse non solo, del portiere tedesco.

Loris Karius e la svolta più inattesa: matrimonio clamoroso in vista

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, nientemeno che il Bayern Monaco starebbe pensando di offrire un contratto a Karius. L’attuale capolista della Bundesliga deve infatti fare i conti con le assenze di due dei tre portieri del proprio organico. Manuel Neuer ha una costola rotta, mentre Sven Ulreich è fuori per motivi personali. Nelle ultime gare a difendere i pali della formazione di Kompany è stato Daniel Peretz.

L’israeliano gode della fiducia di allenatore e società, ma un altro portiere è indispensabile nel breve periodo. Karius è tra i candidati, dal momento che il club punta su un giocatore indigeno, al punto che i dirigenti stanno setacciando anche la Zweite Liga. Per Loris, che l’ambiente di un top club lo conosce già dai tempi del Liverpool, sarebbe un vero e proprio, quanto inaspettato, colpo ad effetto. Nozze (sportive) in vista, quindi, in attesa di sapere se un altro po’ di distanza rafforzerà quelle con Diletta, celebrate la scorsa estate.