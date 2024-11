Conte, regalo di Natale da sogno per lui | Bomba di mercato a sorpresa, c’entra il PSG

Il sogno scudetto è più vivo che mai in casa azzurra: contatti avviati per la maxi-operazione che può stravolgere il mercato.

Ogni rivoluzione contiene in sé il rischio, se non del fallimento, di non raggiungere il 100% degli obiettivi perseguiti. Nel calcio il termine in questione è spesso associato al mercato. Le sessioni estive ormai extra-large si prestano a stravolgere dal profondo un organico, qualora ciò fosse necessario. Ovvero che si arrivi da un lungo ciclo di vittorie in esaurimento o al contrario da una stagione disastrosa.

Il secondo caso è quello “barrato” in casa Napoli. Il temuto effetto-rimbalzo dopo l’annata da sogno coronata dalla conquista del terzo scudetto è stato molto peggiore del previsto. Passare dal 1° al 10° posto in una stagione quasi con la stessa squadra ha spinto il presidente De Laurentiis a cambiare quasi tutto.

Dalla guida tecnica al reparto dirigenziale, il club ha mutato pelle in estate e i risultati si stanno già cominciando a vedere, ma trasformare un gruppo che sembrava a fine ciclo in una rosa da scudetto è missione difficile anche per il più motivatore tra gli allenatori italiani.

Il lavoro compiuto dal ds Manna ha soddisfatto Antonio Conte, ma non al 100%. Così se l’obiettivo minimo, quello del ritorno in Champions League, sembra alla portata, allenatore e ambiente tutto non hanno intenzione di abbassare l’asticella delle ambizioni. Per riuscirci, serve però un ulteriore aiuto esterno, per rimediare a ciò che il mercato non ha portato.

Napoli, Conte ha individuato il punto debole: messaggio alla società

Se in attacco, in attesa che Lukaku entri in forma, Conte si sta godendo il nuovo Kvaratskhelia e i lampi di Neres e a centrocampo McTominay è già diventato un insostituibile, in difesa la coperta si sta rivelando corta. Buongiorno si è subito imposto, ma alle sue spalle mancano alternative ritenute all’altezza, da Juan Jesus fino a Rafa Marin, al momento vero e proprio oggetto misterioso.

Il centrale spagnolo classe 2002 arrivato dal Real Madrid per 12 milioni non ha ancora debuttato in campionato. La società crede nell’investimento effettuato, ma Conte vuole garanzie per affrontare il girone di ritorno. Ecco allora che il tecnico salentino potrebbe ritrovarsi a scartare sotto l’Albero il più gradito dei regali riabbracciando una vecchia conoscenza.

De Laurentiis, regalo speciale per Conte: ecco il vecchio pupillo

Secondo quanto riportato da ‘AreaNapoli.it’ il Napoli è infatti pronto a fare concorrenza alla Juventus per riportare in Italia Milan Skriniar. Il centrale slovacco è ai margini al PSG ed è l’obiettivo principale dei bianconeri per sostituire l’infortunato Bremer. Gli azzurri sono pronti a rovinare i piani dei rivali proponendo un clamoroso scambio con Victor Osimhen.

L’operazione permetterebbe a De Laurentiis di risolvere la grana relativa all’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, ma destinato a lasciare il Napoli in via definitiva al massimo la prossima estate. Al PSG, alle prese con un delicato ricambio generazionale, potrebbe fare comodo il senso del gol di Osi, che tuttavia non è mai stato preso in considerazione dai francesi nell’ultima sessione di mercato. A complicare le cose il fatto che Skriniar, che pur ben conosce Conte dai tempi dell’Inter, non sarebbe certo a Napoli di una maglia da titolare, che invece potrebbe indossare alla Juventus. Il tutto senza contare che il Galatasaray non ha alcuna intenzione di lasciar partire Osimhen già a gennaio, in particolare dopo il grave infortunio subito da Icardi.