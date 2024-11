Lazio, colpo a sorpresa: operazione già avviata, dettagli minimi per il dono sotto l’Albero

Invincibile in Europa e lanciatissima in Serie A: la squadra di Baroni non si ponge limiti e Lotito ha pronto un regalo speciale per sognare.

Dodici vittorie in 16 partite ufficiali ed appena tre ko, due dei quali pieni di recriminazioni, in altrettanti scontri diretti intrisi di polemiche. I primi “vagiti” della Lazio di Marco Baroni hanno mandato un segnale inequivocabile alla concorrenza, italiana ed estera.

Per un posto nelle coppe, e magari per qualcosa in più, e per la vittoria finale dell’Europa League ci sarà da fare i conti anche con i biancocelesti. Chi l’avrebbe detto all’alba di una stagione iniziata tra furiose contestazioni e un diffuso scetticismo, anche nei confronti di chi oggi viene osannato?

Claudio Lotito si sta godendo lo spettacolo, ma glissa ogni qualvolta gli si parla di rivincita personale, consapevole che i conti si fanno solo alla fine. L’abissale vantaggio sulla Roma sta mettendo ulteriore pepe alla stagione dei biancocelesti e contribuendo alla pioggia di consensi per il lavoro di Baroni.

A propria volta il tecnico fiorentino, alla prima esperienza in un top club oltre che in Europa, non ha alcuna intenzione di far alzare la testa ai propri ragazzi. Certo, l’appetito vien mangiando e se il primo requisito per meritarsi un regalo di Natale è quello di portare risultati, Baroni si è messo avanti con il lavoro…

Lazio, entusiasmo alle stelle e una sola spina: Lotito pronto a correre ai ripari

Nel calcio Natale fa rima con il mercato, dal momento che la sessione invernale aprirà i battenti all’indomani di Capodanno. Al momento nessuno all’interno della società ha ben chiari quali potranno essere gli obiettivi della stagione. La testa della classifica è vicinissima, anche se un posto in Champions e un ruolo da protagonisti in Europa League sembrano traguardi più alla portata. Forse, però, raggiungibili ad una sola condizione.

La scorsa sessione estiva di mercato ha messo a disposizione di Baroni un top player come Nuno Tavares, già nella lista di diverse grandi d’Europa, e tanti giovani con voglia di emergere, da Noslin a Tchaouna. C’è stato anche spazio per una scommessa, quella legata a Gaetano Castrovilli, che al momento non si è rivelata vincente.

Mercato Lazio, scelto il rinforzo di gennaio per sognare in grande

L’ex Fiorentina, arrivato a parametro zero, continua a essere tormentato da guai fisici e starà fuori almeno fino a febbraio. Un problema non di poco conto nelle rotazioni di Baroni, pronto però ad accogliere un degno sostituto del campione d’Europa 2021. Come riportato da Footboom, infatti, Juan Fernando Quintero è più di un’idea per la Lazio. Il fantasista colombiano classe ’93, che ha caratteristiche simili a Castrovilli, potrebbe quindi diventare la classica ciliegine sulla torta biancoceleste per la seconda parte di stagione.

L’ex Pescara e Porto milita attualmente in Argentina nel Racing Club, dove sta vivendo un buon momento. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il River Plate, ma il richiamo dell’Europa potrebbe farsi irresistibile. Secondo quanto riportato da Lazio Channel i contatti sarebbero già stati avviati, al punto che Quintero avrebbe messo in standby i contatti con il River. Il suo talento e la sua classe darebbero quell’ulteriore tocco di imprevedibilità alla fase offensiva di una Lazio che da mesi vince, diverte e si diverte. E che non vuole smettere di sognare.