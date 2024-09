Esclusiva Damiani: “L’Inter la squadra che si è mossa meglio. Male il Milan, occhio alla Juve”

In Esclusiva ai nostri microfoni, Oscar Damiani parla con schiettezza delle potenzialità concrete delle big di Serie A in ottica ‘scudetto’. Chi è messa meglio? Chi peggio? Chi, secondo lui, ha più chances di vittoria finale?

La serie A è sempre un’incognita, e può sempre svelare sorprese inattese, outsider o in alternativa trovare conferma delle previsioni a seconda dei casi. Chi la conosce bene è Oscar Damiani, uno degli storici procuratori italiani ed esperto di lungo corso.

In esclusiva ai nostri microfoni, Damiani parla del mercato e delle rose dei grandi club italiani, del giro d’affari estivo e di come sono state, almeno su carta, migliorate le formazioni. Che cosa ci ha detto?

Un mercato particolare. In Italia sono circolati pochi soldi, motivo per il quale il giro d’affari è stato relativamente basso. Anche per questo molte squadre si sono mosse solo negli ultimi giorni di mercato. Il noto procuratore Oscar Damiani ha analizzato i movimenti delle grandi squadre.

“L’Inter forse è la squadra che si è mossa meglio – ci ha detto in esclusiva –. Ha fatto poco, ma è la più forte del campionato. Quindi il giudizio è positivo. Il Milan non mi convince tanto invece. ”

E ancora. “Il Napoli non ha fatto tante cose, me si è mosso bene, in maniera ragionata. La Juventus è un po’ un’incognita. Forse è quella che ha lavorato di più, ma quando si cambia così tanto, sia allenatore che giocatori, bisogna avere pazienza. I risultati non arrivano in automatico”.