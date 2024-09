Totti va al contrattacco: basta critiche sul figlio Cristian e il peso | Vola a Olbia: e le sue parole sono durissime

Inizia nel peggiore dei modi la nuova avventura professionale del primogenito di Francesco e Ilary Blasi: l’intervento del padre.

Dura la vita per le retrocesse. Soprattutto ad inizio campionato. E la situazione non cambia neppure se in rosa si hanno figli d’arte più che illustri. Le prime battute di ogni stagione richiedono tempo per acclimatarsi ad una nuova categoria.

Di storie di squadre retrocesse, magari dopo anni di militanza nella categoria superiore, che impiegano qualche settimana di troppo per prendere le misure al nuovo torneo è pieno il calcio. In qualche caso è finita molto male, con l’amaro doppio salto all’indietro, a certificare come ci fossero anche problemi tecnici alla base di una simile involuzione.

Per stare all’annata che ha appena preso il via, basti pensare ai primi passi di Frosinone e Sassuolo nel campionato di Serie B. Scese di categoria tra mille rimpianti, per entrambe le squadre la carburazione tra i cadetti è stata piuttosto lenta. Ne sa qualcosa anche lo Spezia, che la scorsa stagione è andato pericolosamente vicino proprio alla doppia retrocessione, poi scongiurata in extremis.

Scendendo di livello la realtà non cambia e l’ultimo esempio è quello dell’Olbia. I sardi, precipitati in Serie D la scorsa primavera dopo sette stagioni in Lega Pro, hanno iniziato nel peggiore dei modi quello che nei piani societari dovrebbe essere l’anno dell’immediato riscatto. Il tutto nonostante tra campo e panchina scorra parecchio sangue… “mondiale” nella fila dei galluresi.

L’Olbia die figli d’arte parte male: bufera su Cristian Totti

Il nuovo allenatore scelto dalla società è infatti Marco Amelia. Il terzo portiere dell’Italia campione del mondo 2006 è ancora alla ricerca della consacrazione da tecnico dopo qualche esperienza non esaltante tra C e D, ma ha subito dovuto incassare un pesante 3-0 casalingo alla prima giornata contro l’Ilvamaddalena. E pensare che in campo c’erano due ragazzi con cognomi famosi…

Stiamo parlando del difensore Matteo Lucarelli, figlio dell’ex capitano del Parma Alessandro, e di Cristian Totti. Proprio attorno al primogenito di Francesco e di Ilary Blasi, centrocampista classe 2005, è scoppiato un brutto caso mediatico legato ad alcune censurabili critiche piovute via social sul ragazzo, rimasto in campo per 60 minuti, ma non apparso in forma sul piano atletico.

Cristian Totti insultato sui social, interviene papà Francesco

Insulti che hanno raggiunto il bodyshaming hanno amareggiato Cristian e spinto il padre ad un’accorata difesa: “Sono semplici chiacchiere da bar fatte da chi non sa nulla. Ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar” ha detto l’ex capitano della Roma. Totti sr ha quindi minimizzato in pubblico, ma avrà sicuramente infuso coraggio a Cristian in ambito privato.

Del resto si tratta di una carriera che deve ancora sbocciare e al fianco del ragazzo sono immediatamente accorsi anche il dt dell’Olbia, Ninni Corda, che lo stesso Amelia, che di Totti è stato compagno di squadra anche alla Roma, oltre che in nazionale, e che ha voluto testare le condizioni del proprio illustre giocatore nella prima ora di gioco. Peraltro l’Olbia ha già comunicato di aver messo a disposizione di Totti un nutrizionista e uno psicologo che lo seguano per farlo tornare al top nel più breve tempo possibile.