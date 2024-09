Juventus, tagli clamorosi: Motta li fa fuori dalla lista | Non giocherete più: nomi altisonanti

Il ritorno in Champions si avvicina: il tecnico ha deciso chi farà e non farà parte del gruppo per le notti europee. Quante sorprese!

Quella che si sta vivendo in casa Juventus è una fine estate all’insegna del… ritorno al passato. Dal primato in classifica, in solitaria dopo le prime due giornate, in coabitazione con altre tre formazioni dopo il terzo turno, l’ultimo prima della sosta, fino alla marcia di avvicinamento verso il ritorno delle coppe europee.

Un anno fa di questi tempi i bianconeri di Max Allegri si trovavano comunque ai piani altissimi della classifica, con gli stessi 7 punti attuali, ma staccati di due lunghezze dalla coppia Inter-Milan, a punteggio pieno dopo i primi 270 minuti del campionato prima che il derby, alla ripresa, sancisse la prima fuga dei futuri campioni d’Italia nerazzurri.

Quanto all’Europa, come noto l’annata 2023-’24 ha visto la Juventus costretta a fare da spettatrice a tutte le competizioni europee a causa del ban imposto dalla Uefa per la vicenda-plusvalenze. Qualificati sul campo alla Champions, i bianconeri si sono visti infliggere una penalizzazione che li aveva relegati in Conference League, ma la squalifica internazionale ha tolto anche questa possibilità.

Tutt’altra musica quella che si respira quest’anno, con il nuovo ciclo targato Thiago Motta partito tra risultati già confortanti, la ventata di gioventù portata dai talenti della Next Gen inseriti in prima squadra dal tecnico italo-brasiliano e i tanti nuovi acquisti di qualità destinati a venire inseriti presto nella formazione titolare.

Lista Champions Juventus, Thiago Motta sorprende tutti

Ce n’è abbastanza per approcciarsi al ritorno in Champions League con fiducia, nonostante gli accoppiamenti riservati alla Juventus dal sorteggio della nuova formula non siano stati così benevoli. Oltre al Manchester City, infatti, anche Benfica e PSV, da affrontare in casa, oltre a Stoccarda e Aston Villa, in trasferta, rappresenteranno ostacoli di un certo rilievo nella strada verso uno dei primi otto posti della super classifica unica.

Questo è e dev’essere l’obiettivo minimo della nuova Juventus, reduce da troppe delusioni nelle ultime campagne europee. I bianconeri non raggiungono i quarti di finale dal 2019, essendo stati sempre eliminati agli ottavi nelle tre edizioni successive, prima della clamorosa bocciatura già dopo la fase a gironi nel 2022. Anche per questo Thiago Motta ha effettuato scelte che possono risultare sorprendenti al momento di stilare la lista Uefa.

Da titolare a fuori lista: il declino in bianconero di Filip Kostic

Come noto ogni club ha la possibilità di presentare una Lista A e una Lista B. La prima può contenere al massimo 25 giocatori, due dei quali portieri e otto “giocatori formati localmente”. La Lista B comprende invece giocatori nati dal 1° gennaio 2003, a patto di essere stati idonei a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno o per tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. Come prevedibile nella Lista B della Juve compaiono i talentini ex Next Gen che hanno brillato in questo inizio di stagione, quindi Mbangula e Savona, oltre a Kenan Yildiz. Nell’elenco A, invece, figurano una presenza e un’esclusione a sorpresa.

In lista compare infatti il nome di Arthur. Il regista brasiliano, tornato dal prestito alla Fiorentina, era stato messo sul mercato, ma la sua cessione non si è concretizzata. Motta ha quindi ritenuto che la sua qualità e la sua esperienza potessero tornare utili nelle difficili notti di Champions. Nulla da fare, invece, per Filip Kostic. Il serbo, fuori dal progetto tecnico, non fa parte della lista Champions. Un aspetto che potrebbe spingerlo ad accettare un trasferimento in extremis, ponendo fine a un’avventura in bianconero non esaltante durata due stagioni.