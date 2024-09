Pietrangeli, altro che tennis, la rivelazione in ESCLUSIVA: “firmai a vita con la Lazio”

In esclusiva ai nostri microfoni Nicola Pietrangeli ci racconta un aneddoto incredibile, ma vero, della sua carriera: pur essendo divenuto un campione assoluto del tennis, poteva fare altrettanto nel calcio. Con chi? Con la Lazio.

Un campione del tennis, certo, ma avrebbe potuto diventarlo anche nel calcio. Nicola Pietrangeli ha vinto Roland Garros (1959 e 1960), ma avrebbe potuto anche farsi spazio nel calcio, come racconta lui stesso.

Nelle stesse ore in cui si esalta Yannik Sinner come il numero uno al mondo e lo stesso Pietrangeli rende onore all’orgoglio del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, che di successi se ne intende, racconta, in esclusiva ai nostri microfoni, un aneddoto pazzesco.

Nicola Pietrangeli poteva sfondare anche nel calcio. Di certo non gli è andata male scegliendo il tennis, che lo ha consacrato come uno dei campioni assoluti della storia italiana. Ma poteva anche esserlo all’interno del rettangolo verde di gioco.

E nello specifico poteva farlo con la maglia biancoceleste della Lazio. “Da giovane feci un provino con la Lazio, firmai un cartellino a vita che penso che ormai non esista più. Ho anche chiesto a Lotito se per caso lo ritrovasse – ci ha raccontato in esclusiva –. Fino ai 18 anni ero più bravo a calcio che non nel tennis. La Lazio mi voleva dare in prestito alla Viterbese, ma io volevo viaggiare e quindi mi diedi al tennis”.