Esclusiva Di Livio: “Juve, fidati di Thiago Motta. Ma ora serve il salto di qualità”

In esclusiva ai nostri microfoni, Angelo Di Livio parla apertamente della Juventus, di Thiago Motta e degli obiettivi dei bianconeri nella stagione appena iniziata. E lo fa con parole chiare, decise, che fotografano ambizioni ben precise.

Di Livio parla a tutto tondo di Juventus. Sulla scia della sua lunga esperienza in bianconero, contraddistinta da successi e grandi obiettivi centrati, Angelo Di Livio in esclusiva ai nostri microfoni indica ciò che potrebbe succedere ai bianconeri in stagione.

“Juve, fidati di Thiago Motta. Ma ora serve il salto di qualità”: questo è il senso del discorso e delle idee che Di Livio nutre in relazione ai bianconeri.

Tante polemiche, qualche incognita. Dopo anni vissuti in chiaroscuro. La Juventus ha deciso di ripartire da Thiago Motta, separandosi, anche in maniera violenta, da Max Allegri, uno degli allenatori più importanti della storia del club.

La società sta seminando, ma a Torino il tempo stringe perché la squadra deve tornare a essere competitiva. “La Juventus secondo me negli ultimi giorni di mercato farà ancora qualche acquisto, non meno di due – ci ha spiegato in esclusiva Angelo Di Livio –. Per questo secondo me il mercato sarà molto positivo. Ritengo che Giuntoli abbia lavorato bene. Ora però la squadra deve tornare a essere competitiva, a lottare per lo scudetto. L’obiettivo deve essere questo. Nessuno si deve nascondere. Thiago Motta per me è un allenatore con grande qualità, è anche molto coraggioso. La società lo deve seguire, perché credo sia l’uomo giusto”.