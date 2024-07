ESCLUSIVA IlGiornaleDelloSport.net – Conte bussa in casa Roma con 25 milioni di euro: si porta a Napoli il titolarissimo

Conte al lavoro sul mercato insieme al ds Manna e al presidente De Laurentiis: nuovo obiettivo direttamente dalla Roma.

Dopo la scoppiettante conferenza stampa di presentazione in cui è stato tracciato il percorso che il Napoli dovrà intraprendere, è iniziato ufficialmente il regno azzurro di Antonio Conte. Il tecnico salentino, che esordirà con la sua nuova squadra in trasferta contro l’Hellas Verona nella prima giornata del campionato 2024-2025, è impegnato al fianco del ds Manna e del patron De Laurentiis per rinforzare l’organico.

Dopo l’arrivo di Rafa Marin, fresco arrivo dal Real Madrid, sarà tempo di rinforzare la mediana. Secondo alcune notizie in esclusiva raccolte da IlGiornaleDelloSport.net, il prossimo obiettivo azzurro potrebbe essere rappresentato da Bryan Cristante, centrocampista della Roma che potrebbe lasciare i giallorossi in estate in caso di un’offerta consistente.

Cristante, pupillo di De Rossi, non ha chiesto la cessione e non starebbe pensando in questo momento ad un futuro lontano dai giallorossi, ma sarebbe stato informato dalla direzione tecnica, come del resto tutti i suoi compagni, di una notizia: dinanzi a offerte importanti, a Trigoria non esistono giocatori incedibili.

Per questo con 25 milioni di euro l’affare potrebbe chiudersi senza troppi problemi. Il Napoli deciderà di affondare il colpo? Al momento si registra infatti soltanto un sondaggio compiuto con l’entourage del calciatore. Presto però i contatti potrebbero infittirsi e condurre verso una trattativa. Cristante-Napoli è una pista da seguire.