Sono io il re del mercato | Lotito è scatenato come non mai: contratto pronto per l’ex stella del City

La Lazio non si ferma sul mercato: dopo Noslin ecco un altro super regalo per Baroni, l’attacco è tutto nuovo.

Dal “surplace” che caratterizzò l’avvio del mercato estivo 2023 al poderoso scatto sui pedali di 12 mesi più tardi. La metafora ciclistica rende bene l’idea di come i tempi in casa Lazio siano profondamente cambiati rispetto al 2023. Un inedito e benaugurante attivismo sta caratterizzando il primo scorcio di estate biancoceleste.

Il presidente Claudio Lotito e il fido collaboratore Angelo Fabiani, direttore sportivo, stanno lavorando da ormai diverse settimane per fare in modo che il nuovo allenatore Marco Baroni possa avere a disposizione già per i primi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore una rosa il più vicino possibile a quella definitiva.

Del resto l’obiettivo non può che essere quello di recuperare il tempo perduto subito dopo la fine del campionato, quando la tensione crescente tra la società e Igor Tudor di fatto bloccò le prime manovre di mercato, per poi sfociare nella clamorosa rottura tra le parti con le dimissioni del tecnico croato.

La sfiducia che si respira in seno alla tifoseria, scettica riguardo alla scelta di Baroni, ha già prodotto una fragorosa contestazione nei confronti dello stesso Lotito, inscenata a metà giugno al Flaminio. I tifosi della Lazio si sono ormai abituati a vivere stagioni sull’altalena e a fare i conti con un’annata deludente subito dopo una di alto profilo.

Lazio, rivoluzione in attacco: acquisti in serie

Così se un anno fa di questi tempi iniziava a salire la preoccupazione per l’immobilismo sul mercato dopo il brillante 2° posto in campionato, con conseguenti malumori di Maurizio Sarri e dei tifosi, ora sembrano esserci i presupposti per un pizzico di ottimismo, legato proprio agli affari già conclusi e a quelli in dirittura d’arrivo.

I dirigenti biancocelesti hanno indirizzato il proprio mirino sull’attacco, reparto che necessita di un profondo restyling non solo alla luce della partenza di Felipe Anderson, che ha lasciato la Lazio a parametro zero per accasarsi al Palmeiras. Le difficoltà incontrate da Immobile e la discontinuità di Castellanos hanno già imposto l’acquisto di Tijjani Noslin dal Verona. Ora è in dirittura l’ingaggio di un’ex promessa del Manchester City.

Arriva il talento scuola Manchester City: Baroni può sorridere

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Lazio ha ormai in pugno Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista offensivo nigeriano, classe 2001, è in arrivo dal club turco dell’Hatayaspor, dove nella scorsa stagione è stato brillante protagonista con otto reti e sei assist. Un ruolino di tutto rispetto che, associato alla giovane età, ne fanno una delle potenziali sorprese della prossima Serie A.

Fratello minore di Tom Dele-Bashiru, classe ’99 del Watford, Fisayo arriverà alla Lazio in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Si tratta del classico fantasista in grado di agire anche da seconda punta o da attaccante esterno. Per Baroni un jolly prezioso che porterà con sé anche una… provenienza di origine controllata, essendo un prodotto del vivaio del Manchester City, dove è cresciuto tra il 2009 e il 2020. Un vero e proprio certificato di garanzia sulle qualità del giocatore.