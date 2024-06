Sinner, altro che fidanzata: “Lo faccio sempre da solo perché…” | Non riesce a farne a meno

Il numero uno del tennis mondiale sta preparando il torneo di Wimbledon, ma non manca il tempo per dedicarsi ad un hobby speciale…

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno rifinendo la preparazione per il torneo di Wimbledon a distanza di 1000 km circa l’uno dall’altro. Il numero uno del mondo ha infatti scelto il torneo di Halle, lo spagnolo ha optato per il Queen’s.

Insieme a quelli di Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch, andati in scena la settimana precedente, si tratta dei quattro tornei più prestigiosi della breve stagione sull’erba. I big del tennis mondiale sono così soliti dividersi tra questi appuntamenti al fine di presentarsi nel miglior modo possibile ai Championships.

Quello di Wimbledon resta il torneo più iconico della stagione tennistica, non solo per quanto riguarda le prove dello Slam. Il campione uscente è proprio Alcaraz, che nel 2023 ebbe la meglio su Novak Djokovic al termine di una finale che è entrata nella storia del tennis.

In quella circostanza lo spagnolo ha conquistato il primo Wimbledon della carriera nonché di una probabile lunga serie. Sinner permettendo, ovviamente, perché l’altoatesino ha tutte le carte in regola per succedere al murciano nell’albo d’oro già da quest’anno.

Sinner, aspettando Wimbledon spunta una passione insospettabile

Con Djokovic fuori causa per l’infortunio rimediato al Roland Garros, in tanti pronosticano a Londra una finale tra Jannik e Carlos. Prima di confrontarsi sui prati più famosi del mondo, tuttavia, Sinner e Alcaraz saranno rivali a distanza anche… in un altro sport. Già, perché con gli Europei di calcio in pieno svolgimento i due ragazzi trepideranno per le sorti delle rispettive nazionali.

Sinner è in verità più appassionato di calcio rispetto ad Alcaraz. Noto tifoso del Milan, Jannik è anche appassionato delle vicende dell’Italia. Il destino c’ha messo lo zampino, dal momento che il torneo di Halle si disputa a poche centinaia di chilometri dal quartier generale azzurro a Iserlohn. Un blitz di Sinner nel ritiro azzurro è da escludere, ma il tifo speciale di Jannik si farà sentire eccome.

Italia in campo? Sinner svela il proprio rito…

“Adoro il calcio e non mi perderò una partita della nazionale agli Europei” ha rivelato Sinner rispondendo al sondaggio dell’ATP tra i tennisti circa la loro passione per il calcio. Guai però a disturbare Jannik durante l’evento…: “Le guarderò da solo, perché ci tengo troppo, e in questi casi ho assolutamente bisogno dei miei spazi” la sorprendente rivelazione.

Insomma, c’è chi adora guardare la nazionale formando gruppi di ascolto con gli amici e chi preferisce la solitudine per… eccesso di sofferenza. Chissà cosa ne penserà, la nuova fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya. Già il tennis fa stare in viaggio tutto l’anno, se ci si mette pure il calcio… Sinner ha poi ricordato l’emozione di aver assistito lo scorso marzo a Miami a qualche allenamento dell’Italia durante la tournée azzurra negli Usa, avvenuta nel corso del torneo di Miami: “L’Italia ha una squadra molto giovane e io ho avuto l’onore di assistere ad alcuni allenamenti”.