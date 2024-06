35 milioni di euro: la Juve non ci arriva, anticipo secco del Real Madrid | Per Thiago Motta è un colpo tremendo

Calciomercato Juventus, beffa sorprendente per i bianconeri: il Real Madrid si intromette nelle trattativa: i dettagli

Grandi cambiamenti in casa Juventus in vista della prossima stagione che vedrà i bianconeri impegnati nuovamente in Champions League dopo un anno d’assenza. Inoltre la Juventus, così come l’Inter per quanto riguarda le squadre di Serie A, nella prossima estate sarà protagonista anche del nuovo Mondiale per Club.

A guidare il club bianconero sarà Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano è reduce da una stagione clamorosa sulla panchina del Bologna. Grazie al suo lavoro, i felsinei sono riusciti a conquistare l’accesso alla Champions League, un traguardo incredibile e insperato all’inizio del campionato.

Il suo futuro, come detto, sarà alla guida della Juventus con l’obiettivo di far tornare i bianconeri protagonisti sia in Italia che in Europa. Oltre al lavoro del tecnico però sarà fondamentale capire che tipo di mercato imbastirà la società in vista della prossima stagione. Occorrerà capire quali calciatori lasceranno Torino e quali invece si uniranno alla causa sposando il progetto bianconero.

Calciomercato Juve, il Real Madrid pronto a sferrare la beffa: i dettagli

Uno dei calciatori più attenzionati in vista della prossima stagione in casa Juventus è senza ombra di dubbio Federico Chiesa. L’ex attaccante della Fiorentina ha il contratto in scadenza giugno 2025, questo significa che dopo l’europeo andrà urgentemente discusso sul futuro.

Appare improbabile una sua permanenza senza un eventuale rinnovo, impossibile che la Juventus decida di affrontare una nuova stagione con un calciatore in scadenza del suo calibro. Per questo motivo si dovrà decidere per una cessione o per appunto il rinnovo.

Intanto non arrivano buone notizie dalla Spagna. Secondo diversi metodi iberici, infatti, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Calafiori – obiettivo di mercato anche della Juve – per rinforzare la difesa.

Il Real Madrid piomba su Calafiori: pronti 35 milioni di euro

I Blancos avrebbero pronta un’offerta da 35 milioni di euro per accaparrarsi il difensore del Bologna, con Carlo Ancelotti che lo vorrebbe a tutti i costi come rinforzo del pacchetto arretrato in vista della prossima stagione.

Sicuramente il suo futuro verrà delineato dopo l’Europeo e in tal senso non è escluso che la valutazione potrebbe aumentare se dovessero arrivare altre prove convincenti.