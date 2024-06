10 milioni per Belotti: Roma pronta a incassare l’assegno | Il prossimo anno sarà un avversario

Il mercato giallorosso sarà all’insegna delle tante novità in attacco: l’ex Torino al passo d’addio, firma in arrivo.

La prima “vera” Roma di Daniele De Rossi nascerà all’insegna di una rivoluzione nel settore offensivo. Reduce dalla delusione per l’ennesimo assalto mancato alla Champions League, la società giallorossa dovrà fare i conti anche quest’anno con i paletti dell’Uefa Financial Fair Play.

Una vera e propria spada di Damocle che penderà sulla testa del neo direttore sportivo Florent Ghisolfi il quale tuttavia, a differenza di quanto accaduto al predecessore Tiago Pinto nel giugno di un anno fa, non sarà chiamato a fare plusvalenze per una trentina di milioni entro la fine di giugno.

“Merito” di una serie di fattori, tra i quali l’aumento del fatturato a livello commerciale e le operazioni di mercato complessive realizzate nella stagione appena terminata. Da non trascurare anche il peso della campagna europea, che ha visto anche quest’anno i giallorossi essere protagonisti fin quasi alle battute conclusive dell’Europa League.

Solo il super Bayer Leverkusen, poi superato dall’Atalanta, ha infatti impedito alla Roma di disputare la terza finale continentale consecutiva. Tuttavia grazie agli incassi garantiti dall’Uefa e a quelli del botteghino, resi possibili dalla consueta fedeltà dei tifosi all’Olimpico, per una volta si potrà iniziare a pensare al mercato in entrata già dal mese di giugno.

Roma, rivoluzione attacco: tre centravanti al passo d’addio

Eppure per fare posto a nomi nuovi nel settore offensivo, magari proprio quelli indicati dallo stesso De Rossi nei primi colloqui con Ghisolfi, sarà necessario fare posto in rosa. Oltre alla partenza di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per fine prestito, anche gli altri due centravanti dell’attuale organico della Roma sono prossimi ai saluti.

Tammy Abraham lascerà dopo tre stagioni, con tanti rimpianti legati all’incapacità del bomber inglese, non solo a causa del grave infortunio al ginocchio subito nella primavera 2023, di ripetere quanto di buono fatto nella prima annata nella Capitale. Pochi saranno invece i rimpianti lasciati da Andrea Belotti, per il quale la Roma si prepara a incassare un buon gruzzoletto.

Roma all’incasso per Belotti: due di A sulle tracce del Gallo, fissato il prezzo

Per l’ex capitano del Torino sta infatti per aprirsi un’asta tra neopromosse in Serie A. Rientrato alla base dopo il non esaltante semestre trascorso in prestito alla Fiorentina, il Gallo è infatti entrato nel mirino di Como e Parma. Due piazze ambiziose dove provare a rilanciarsi, magari giocando da titolare.

Lariani ed emiliani devono infatti potenziare i propri attacchi per non vivere una stagione di sofferenza. Ad entrambe farebbe comodo un numero 9 di esperienza e in grado di garantire un buon bottino di reti. Al Parma un centravanti con queste caratteristiche manca, il Como ha Patrick Cutrone, ma sarebbe stato lo stesso tecnico Cesc Fabregas a muoversi in prima persona per cercare di convincere Belotti ad accettare la destinazione. Un attivismo che potrebbe fare la differenza e che può potenzialmente fare la felicità della Roma.