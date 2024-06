Conte insaziabile, Chiesa e Kvara non gli bastano | A completare il tridente un ‘animale da gol’

Calciomercato Napoli: Conte punta forte sul possibile tridente formato da Kvaratskhelia, Chiesa ed un “animale da gol”

Il Napoli, dopo una stagione totalmente da dimenticare in cui si sono susseguiti ben tre allenatori, ripartirà da Antonio Conte. Il tecnico salentino torna dunque in Serie A e il suo obiettivo è quello di far tornare il Napoli subito competitivo.

Nella prossima stagione i partenopei non disputeranno nessuna coppa europea in virtù del decimo posto conquistato nel campionato appena concluso. Per questo motivo, per molti, Conte sarà avvantaggiato e il suo Napoli potrà essere la vera mina vagante per la conquista dello Scudetto.

Calciomercato Napoli, Conte vuole un tridente da favola

Non è un mistero che uno dei calciatori sul taccuino del Napoli sia Federico Chiesa. L’ex attaccante della Fiorentina ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2025 e al momento un rinnovo appare improbabile. Per questo motivo i bianconeri, onde evitare di perdere il cacciatore a zero, sono costretti a cederlo nella prossima finestra di calciomercato e in tal senso il Napoli starebbe fiutando l’affare.

Conte vorrebbe a disposizione almeno tre attaccanti di livello da posizionare nel suo classico 3-5-2. Uno di questi per l’ex allenatore del Tottenham dovrà essere senza ombra di dubbio Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano è sicuramente uno dei pezzi pregiati della rosa partenopea e su di lui ci sono gli occhi di diversi club di Premier League.

Molto probabilmente Conte non potrà contare su Osimhen, attaccante nigeriano che piace al Paris Saint-Germain e all’Arsenal. Senza Champions sarà molto complicato riuscire a trattenere l’ex Lille all’ombra del Vesuvio, per la sua sostituzione il nuovo direttore sportivo Manna starebbe pensando a Serhou Guirassy dello Stoccarda.

Calciomercato Napoli, occhi su Guirassy

Guirassy, attaccante guineano classe 1996, nell’ultima stagione ha realizzato ben trenta reti in altrettante presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania. I suoi gol hanno permesso allo Stoccarda di concludere il campionato al secondo posto conquistando di conseguenza la qualificazione alla prossima Champions League.

Il bomber guineano, dopo quest’ultima ottima stagione, è finito nel mirino dei diversi top club europei e per questo motivo il Napoli dovrà battere una folta concorrenza per poter acquistarlo.