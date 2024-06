Lazio, ma che succede? Tudor saluta e arriva lui | Anche Baroni è senza parole: a Formello il caos più totale

Continue sorprese in casa Lazio, regna il caos più totale: dopo la separazione tra Tudor ed il club, arriva lui

Sembrava essere l’allenatore giusto per il futuro, ma così com’è accaduto a marzo con le dimissioni di Maurizio Sarri in casa Lazio si potrebbe assistere all’ennesimo addio, con Igor Tudor pronto a far le valigie per lasciare Formello.

L’allenatore croato dopo aver portato la Lazio al raggiungimento di una qualificazione in extremis per la prossima edizione di Europa League, sembra essere deciso nel non prolungare la sua avventura a Roma, sponda biancoceleste.

Le motivazioni sono chiare: troppe divergenze in chiave mercato che si sono create con il presidente Lotito ed il dirigente Fabiani. Probabilmente la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata conferma di Kamada, il più utilizzato nei due mesi e mezzo alla Lazio, volato in Inghilterra al Crystal Palace.

I giocatori attuali erano funzionali all’idea di calcio di Sarri mentre Tudor aveva richiesto giocatori maggiormente fisici e capaci di reggere l’alto ritmo proposto dal suo stile di gioco; necessità non risolte che comportano necessariamente la separazione.

Nuovo allenatore

Dopo una serie di colloqui il presidente biancoceleste ha scelto a sorpresa Marco Baroni, il quale siederà sulla panchina della Lazio dopo aver allenato il Verona durante il corso della passata stagione.

Nella vasta rosa di nomi ipotizzati durante le ore successive all’esonero di Tudor era spuntato anche quello di Maurizio Sarri, che sarebbe potuto tornare al timone della Lazio visto che non ha trovato alcuna squadra da allenare. Alla fine tuttavia, Lotito ha preferito optare per l’ex Verona, con cui evidentemente ha trovato un certo feeling in breve tempo.

Occhio al mercato

Con l’arrivo di Baroni sulla panchina, il presidente Lotito può tornare a concentrarsi con la sessione di calciomercato estiva recentemente iniziata. Un nuovo nome che interessa ai biancocelesti, così come riportato dal portale turco Fantik, è Rey Manaj, attaccante classe 1997 del Sivasspor.

In questa stagione ha messo a segno ben 22 gol attirando l’attenzione di moltissimi club provenienti dall’Italia, dalla Francia e dall’Arabia, la cui offerta massima ricevuta è stata pari a 10 milioni di euro ma con il club turco che vuole attendere le prestazioni dell’albanese ad Euro 2024 per dare il suo prezzo finale. C’è da considerare però che non gioca a loro favore la volontà del calciatore, fermamente deciso a voler lasciare il club e che sfrutterà al massimo la vetrina dei campionati europei per dimostrare tutto il suo potenziale.