Milan, soldi in tasca senza muovere un dito | Mossa vincente dei rossoneri: il mercato sarà faraonico

Aumenta ancor di più il budget di mercato del MIlan: ennesima entrata nelle casse rossonere senza muovere un dito

È ufficialmente iniziata la nuova sessione di calciomercato estiva, della quale vorrà essere protagonista il Milan di Gerry Cardinale con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva che riporti finalmente trofei a Milanello.

L’ultima stagione si è conclusa in maniera amara con il 2 posto in classifica senza mai lottare realmente contro l’Inter, fuori dai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta, fuori ai gironi di Champions League e fuori ai quarti di Europa League contro la Roma: ennesima stagione senza trofei.

Il prezzo l’ha pagato caro il mister Stefano Pioli, che dopo cinque stagioni alla guida del club rossonero caratterizzata da uno Scudetto conquistato ed una semifinale di Champions League raggiunta, è stato esonerato dalla società.

Al suo posto arriverà Paulo Fonseca, ex Shakthar, Lille, Braga e Roma, che firmerà un biennale da 2.5 milioni di euro con opzione per il terzo anno con aumento a 3.5 milioni, con l’ufficialità che arriverà verso metà giugno dopo essersi liberato dal contratto con la squadra francese.

Mercato in programma

L’obiettivo della dirigenza del Diavolo è quella di migliorare a 360 gradi l’organico, cercando una punta che possa sostituire Olivier Giroud, partito per la MLS, un centrale di difesa che affianchi Tomori, con Thiaw ritenuto ancora non idoneo per fare il titolare ed un mediano che affianchi Bennacer.

Il nome in cima alla lista che formerà il tridente con Leao e Pulisic è quello di Joshua Zirkzee, con il Milan che ha riferito al Bologna di voler pagare la clausola; per il partner dell’inglese è stato sondato Mats Hummels, in uscita dal BVB, mentre sulla mediana si ragiona sull’acquisto di Fofana del Monaco, Amrabat del Manchester United o Thuram del Nizza.

Ottime notizie

Per mettere a segno tutti questi colpi di mercato c’è bisogno di un elevato budget. Per i tifosi rossoneri ed il club arriva un’ottima notizia, con Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, che ha richiesto espressamente Marco Brescianini, reduce da un’ottima stagione con il Frosinone ma di proprietà del Milan, la cui vendita farebbe lievitare la cifra a disposizione per il mercato estivo.

Per il classe 2000 è stata presentata un’offerta di circa 8 milioni di euro, una somma ritenuta al momento troppo bassa, in quanto valutato 12 milioni. Le due parti sono però volenterose nel voler trovare un accordo per il centrocampista, dunque sarà questione di giorni prima che il suo trasferimento alla Viola diventi realtà.