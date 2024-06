Me ne vado insieme a Kamada | Lazio, il mister perde i pezzi: un altro senatore lascia Formello

La Lazio dopo aver perso a zero Kamada rischia di dover dire addio ad un altro titolare: ecco tutti i dettagli

La stagione appena conclusa è stata piuttosto travagliata per la Lazio. Il biancocelesti hanno terminato il proprio campionato al settimo posto riuscendo a strappare la qualificazione alla prossima Europa League in virtù del quinto posto che quest’anno per la nostra Serie A significa Champions League. Di conseguenza il sesto e il settimo posto garantiscono l’accesso all’Europa League mentre l’ottavo alla Conference League.

La Lazio, che a marzo ha dovuto fare i conti con le dimissioni di Maurizio Sarri, nella parte conclusiva della stagione è stata guidata con discreti risultati da Igor Tudor. Il tecnico croato sin da subito ha cambiato modulo schierando la squadra con una difesa a tre ma soprattutto ha dato un ruolo fondamentale al giapponese Kamada che invece aveva faticato, e non poco, sotto la gestione Sarri.

L’ex centrocampista dell’Eintracht Francoforte, però, un po’ a sorpresa qualche giorno fa ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i biancocelesti e dunque ha lasciato la Capitale a costo zero. La scorsa estate infatti firmò solamente per una stagione e il suo futuro sarà al Crystal Palace: la Premier League lo attende per buona pace dei tifosi biancocelesti che avrebbero voluto la sua permanenza.

Lazio, non solo Kamada: un altro centrocampista ad un passo dall’addio

In casa Lazio oltre all’addio di Kamada si starebbe prefigurando anche una cessione di uno dei pilastri della rosa biancoceleste degli ultimi anni. A chi ci stiamo riferendo? Allo spagnolo Luis Alberto che sembrerebbe ad un passo dall’accettare la corte dell’Al-Duhail, club del Qatar pronto a ricoprire d’oro l’ex centrocampista del Liverpool.

In caso di addio Luis Alberto lascerebbe la Capitale dopo 8 stagioni in cui ha collezionato ben 307 presenze e realizzato 52 reti tra tutte le competizioni.

Calciomercato Lazio, fatta per il primo acquisto della stagione 2024-25

Non solo cessioni però per la Lazio. I capitolini, infatti, hanno praticamente chiuso per l’arrivo di Tchaouna dalla Salernitana per circa 8 milioni di euro. L’attaccante classe 2003, nonostante la nefasta stagione dei granata, si è ritagliato un discreto spazio facendo intravedere ottime qualità.