Europei in salita, l’Italia perde i pezzi | Dopo Acerbi tocca a lui: difesa da ricostruire

Continua la preparazione dell’Italia in vista degli Europei, ma nelle ultime ore un calciatore ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano

Manca sempre meno all’inizio degli Europei che si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. L’Italia di Luciano Spalletti sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nell’estate del 2021, quando gli azzurri di Roberto Mancini si imposero sull’Inghilterra di Southgate nella finale di Wembley.

Il 6 giugno il CT azzurro sceglierà ufficialmente i 26 calciatori che partiranno per la spedizione teutonica. Considerato che il gruppo è composto attualmente da 29 calciatori, 3 resteranno a casa: sicuramente uno tra Provedel e Meret, uno tra Fagioli e Ricci, uno tra Orsolini e Zaccagni.

Gli Azzurri si sono radunati lo scorso 31 maggio a Coverciano e nonostante fosse tra i 30 pre-convocati da Spalletti, sin da subito Acerbi non ha potuto rispondere alla chiamata per via di una fastidiosa pubalgia che gli ha precluso di scendere in campo anche nelle ultime due partite stagionali con l’Inter.

Nazionale, un difensore ha lasciato Coverciano: il motivo

Negli ultimi giorni, intanto, un altro calciatore ha lasciato il ritiro di Coverciano. È stata la stessa FIGC ad annunciarlo tramite un comunicato ufficiale: ma chi è il calciatore in questione?

A lasciare il ritiro degli Azzurri è stato il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Il terzino classe ’93 ha lasciato Coverciano per motivi familiari, nel dettaglio ha dovuto presenziare al matrimonio di suo fratello e ha chiesto un permesso speciale a Spalletti.

Dunque nessun problema per quanto riguarda l’Europeo, Di Lorenzo salvo clamorosi sviluppi farà parte dei 26 convocati di Spalletti e con ogni probabilità sarà anche uno dei perni della difesa.

Italia, tegola Scalvini: Spalletti convoca Gatti

Spalletti, ad ogni modo, deve fronteggiare però una vera e propria tegola che riguarda Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta, nell’ultima partita disputata contro la Fiorentina domenica 2 Giugno, ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Un brutto infortunio che non permetterà al classe 2003 di rispondere alla convocazione di Spalletti. In tal senso il commissario tecnico ha scelto di convocare Gatti come sostituto. Vedremo se il difensore della Juventus riuscirà a rientrare nei 26 convocati o se la sua chiamata si limiterà solamente a questa prima fase di preparazione che si concluderà il prossimo 6 giugno.