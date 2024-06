Sospiro di sollievo per Gasperini | Il suo pupillo resta a Bergamo: sventato l’assalto della Big

Gasperini non smette di sorridere, dopo la vittoria dell’Europa League un’altra fantastica notizia: il top player resta a Bergamo

La stagione dell’Atalanta è da incorniciare. La squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrata ancora una volta di essere una realtà dalla quale prendere spunto, che punta a valorizzare i propri calciatori al massimo, dargli fiducia e arrivare a vincere.

Dopo otto anni sotto la gestione del mister la Dea ha finalmente vinto un trofeo, ma ciò che più colpisce è che la conquista è arrivata in territorio europeo. Dopo le tre finali perse di Coppa Italia, (2018/19 vs Lazio e 2020/21-2023/24 vs Juventus), ha portata a casa l’Europa League, primo trofeo europeo della storia del club.

Il cammino dei nerazzurri non è stato per nulla semplice, incontrando lungo il loro percorso Sporting, Liverpool, Marsiglia e Leverkusen; squadre di caratura mondiale, dinanzi alle quali l’Atalanta non ha dimostrata di voler fare un passo indietro, avendo come unico obiettivo la vittoria.

Ciò che più ha sorpreso gli spettatori è stata la finale contro la squadra di Xabi Alonso, denominata fino a quel momento come gli imbattibili. Detenevano il record della striscia di partite senza sconfitte più lunga d’Europa, interrotto proprio dall’Atalanta e dalla tripletta strepitosa di Lookman.

Stagione da non dimenticare

Anche in campionato ha avuta un’ottima annata. Attualmente è quarta in classifica con 69 punti ma ha ancora da disputare il match di recupero contro la Fiorentina che si terrà domenica 2 giugno, dove in caso di vittoria andrebbe a 72 punti, scavalcando la Juventus e posizionandosi al terzo posto in classifica.

La prossima stagione sarà complicato per Gasperini, vicinissimo al rinnovo con il club bergamasco, ripetersi, ma potrebbe anche migliorarsi grazie all’opportunità di disputare oltre il campionato, la Coppa Italia e la Champions League, la Supercoppa Italiana e la Supercoppa Europea. Per i tifosi atalantini ci sarà tanto a cui ambire, grazie al mister e alla proprietà che hanno portato il club ad essere una big.

Resti qui

Essendo diventata una grande realtà e avendo i bilanci in positivo, la società bergamasca non è per nulla forzata a cedere ma ha solo l’intenzione di migliorare l’organico per far crescere sempre di più il club e la sua storia, abituandola ai migliori palcoscenici calcistici.

Uno dei giocatori chiave dell’Atalanta è stato Teun Koopmeiners, che da centrocampista ha collezionato 15 gol e 7 assist. Numeri pazzeschi che hanno attirato l’occhio delle migliori squadre d’Europa che sono pronte a far follie per acquistarlo, tra cui il Liverpool che lo monitora dalla sessione di calciomercato invernale. La richiesta sembrerebbe esser troppo alta per i Reds che hanno oramai abbandonato la pista dell’olandese, che potrebbe rimanere ancora a Bergamo a deliziare i tifosi con le sue giocate da fuoriclasse.