“È giunto il momento di fare il salto”: Inter che aspetti, assist perfetto dell’agente | Acquisto strepitoso con un pochi milioni

L’agente comunica che il calciatore cambierà squadra: notizia strepitosa per l’Inter che potrà assicurarsi il colpaccio a pochi milioni

Inizia la sessione di calciomercato estiva, uno dei momenti preferiti dagli appassionati di calcio perchè regala sempre sorprese. Tra le protagoniste sul mercato c’è l’Inter, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a lavoro per rafforzare la rosa guidata da Simone Inzaghi.

Una rosa già forte e completa di per sè e l’ha dimostrato quest’annata, nella quale nonostante l’uscita prematura agli ottavi di finale da Coppa Italia vs Bologna e Champions League vs Atletico Madrid ha aggiunta alla propria bacheca due trofei: Supercoppa Italiana e Scudetto.

Il primo vinto battendo Lazio e Napoli nel nuovo format della competizione che segue quello spagnolo, il secondo frutto di un’incredibile cavalcata quasi da imbattuti, grazie alla quale hanno raggiunto i 20 Scudetti totali e la seconda stella sulla divisa.

Il compito dei dirigenti è quello di mantenere alto il livello della rosa ed aprire un ciclo sempre più vincente. La volontà di raggiungere questi obiettivi è stata già dimostrata con gli acquisti di due profili internazionali a parametro zero: Piotr Zielinski e Medhi Taremi.

Cambiando gli addendi, il risultato non cambia

Negli ultimi giorni l’Inter è stata l’oggetto principale di tante testate giornalistiche per l’improvviso cambio di presidenza che vede attualmente Oaktree a capo della società nerazzurra e Zhang tagliato fuori, per la mancata restituzione del prestito triennale pari ad una cifra totale di 390 milioni di euro.

Una notizia che ha reso increduli i tifosi nerazzurri, rincuorati però dalle parole del nuovo proprietario, il quale non ha assoluta intenzione di svalutare il club, ma di renderlo sempre più appetibile grazie alla vittoria anche in ambito europeo.

Obiettivo concreto

La loro presenza è ben nota anche in chiave calciomercato con il club che si sta già muovendo per i nuovi acquisti, in particolare nel reparto difensivo nel quale l’Inter cerca un nuovo interprete, con Acerbi che si è recentemente operato per pubalgia.

Il nome in cima alla lista è quello di Nehuen Perez, classe 2000 che milita attualmente nell’Udinese, già cercato da una big di Serie A, il Napoli, vicinissimo a chiuderlo in inverno. L’argentino ed il suo agente reputano che sia arrivato il momento di fare il salto di qualità ed aspirare ad un top club, ma per strapparlo alla squadra bianconera c’è bisogno di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, conforme alle casse nerazzurre.