‘Nemmeno per 100 milioni’: Napoli, cessione bloccata sul nascere | Cifra lontanissima dalla richiesta

Trattativa bloccata sul nascere, l’offerta è nettamente inferiore alla richiesta: 100 milioni non bastano per portarlo via da Napoli

La stagione del Napoli si è ufficialmente conclusa. Un’annata totalmente da dimenticare che li ha visti posizionarsi decimi nella classifica di Serie A ed uscire agli ottavi di finale della Coppa Italia contro il Frosinone di Di Francesco e di Champions League contro il Barcellona di Xavi.

Dodici lunghissimi mesi ai quali i tifosi partenopei non sono riusciti a dare una spiegazione, considerando che hanno giocato quest’annata da Campioni d’Italia in carica, avendo vinto il Terzo Scudetto della loro storia nel campionato precedente.

È servito solo un anno a far dimenticare e macchiare l’impresa della squadra allora allenata da Luciano Spalletti, con il presidente De Laurentiis totalmente insoddisfatto e pronto ad utilizzare tutte le risorse a sua disposizione per tornare quanto prima ai vertici italiani ed europei.

Per farlo c’è bisogno di un allenatore che possa lavorare ad un progetto a lungo termine, evitando di ripetere l’enorme errore della stagione appena conclusa, ossia quello di cambiare tre allenatori in così poco tempo, creando un enorme caos all’interno del club.

All in

La scelta è stata compiuta. Come confermato da Fabrizio Romano tramite il suo famoso #HereWeGo, il prossimo allenatore degli azzurri sarà Antonio Conte che firmerà un triennale da 7 milioni di euro annui+ bonus, ritornando ad allenare dopo un anno e mezzo di pausa.

Il profilo perfetto per risollevare il Napoli dalle ceneri e riportando in alto; un allenatore che ha vinto ovunque è andato, ma che avrà bisogno dei migliori calciatori a sua disposizione, già promessi dal presidente che è pronto a fare all-in per riformare la sua società.

Serve di più

La maggioranza del budget di mercato sarà finanziata dalla cessione di Victor Osimhen. Il bomber eroe del Tricolore ha chiesto di voler cambiare maglia durante il periodo della Coppa d’Africa, con il presidente deciso nell’ accontentarlo a patto però che venga pagata la sua clausola di 130 milioni di euro.

Qualunque offerta inferiore a quella cifra verrà prontamente rifiutata, nonostante la volontà del calciatore di andar via, preferibilmente in Premier League. Su di lui momentaneamente ci sono Al-Hilal, Paris Saint-Germain e Arsenal, i quali dovranno concedersi alla “follia” per vedere l’attaccante nigeriano firmare con il proprio club. Nel frattempo De Laurentiis attende e pianifica con Conte la sessione di calciomercato estiva appena iniziata, pronti a far risorgere il Napoli.