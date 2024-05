‘Mai vista tanta furia’: squadra e staff perdono la testa, necessaria la fuga dal campo | Squalifica esemplare in arrivo

Si è scritta nelle ultime ore un’altra triste pagina di questo sport. Ecco che cosa è successo questa volta in campo.

Un gioco imprevedibile e spesso entusiasmante. Un mondo che racchiude speranze, sogni e anche dolori. Il gioco del calcio non riesce proprio a sopravvivere senza i suoi scandali o senza quelle pagine più tristi. È successo ancora una volta e in tanti si stanno chiedendo il perché.

Se il rispetto di alcuni valori sembra essere ormai un argomento superato, con gli stessi attori protagonisti che non fanno davvero nulla per essere degli esempi, come ci si può evolvere? Spesso le regole sembrano più degli ostacoli piuttosto che dei principi da seguire.

Quest’ultima vicenda è un po’ lo specchio di questo sport. Periodicamente infatti veniamo a conoscenza di episodi davvero deprecabili, che nulla hanno a che vedere con lo sport. Dopo la paura è arrivato il duro comunicato che suona come un monito.

O si cambia o questo sport non si potrà mai considerare del tutto sano. Ecco che cosa è successo questa volta ed ecco perché alcuni personaggi andrebbero allontanati il prima possibile dal terreno di gioco.

Paura e ancora tante domande

Ci sono ancora tanti, troppi interrogativi sospesi attorno a una figura che fa parte del gioco e consente il suo regolare svolgimento. L’arbitro o se vogliamo l’arbitra, visto che anche da questo punto di vista c’è stato un passo avanti importante.

Quando le cose non vanno per il verso giusto, al posto di fare un lucido esame di coscienza sui propri errori ci si aggrappa alla figura che consente il regolare svolgimento della partita e prende decisioni per il bene del gioco. Questa volta si è sfiorata un’altra tragedia.

Scortata dalla polizia: cosa è successo

Come riportato da TMW la gara di Coppa di Grecia tra Panathinaikos e Aris Salonicco non sarà ricordata per la vittoria del club di Atene ma per ciò che è successo e ha riguardato Stephanie Frappart, arbitra della sfida. La direttrice di gara infatti ha rischiato di essere aggredita dai giocatori, lo staff e i dirigenti dell’Aris Salonicco.

La Frappart è stata scortata dalla polizia e fortunatamente il pericolo è stato sventato. Il sindacato degli arbitri ha condannato duramente quanto successo: “Tali atteggiamenti dimostrano ancora una volta la più totale mancanza di rispetto e la più assurda negligenza nei confronti della funzione arbitrale. C’è ancora molto lavoro, Brava Stephanie”.